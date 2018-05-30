Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in boşanma operasyonu

Ünlü popçu Mustafa Sandal'la yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde yaşayan Emina Jahovic, boşanmak için gün sayıyor. Ayrılık kararını aldığı günlerde sosyal medyada sürekli yalnız bir kadın olduğundan gem vurup eşine imalı göndermeler yapan Jahovic, doğum sancısına benzettiği boşanma sürecinin bir an önce geçmesini istiyor. 2008'de evlendiği Sandal'la aralarındaki aşkın bitmesini neden olarak gösterip ayrılan Sırp şarkıcı, boşanma sürecinin uzaması üzerine avukatına talimat verdi..

EN GEÇ BAYRAM SONRASI

Ayrılık sorularıyla muhatap olmaktan yorulan Jahovic, iddiaya göre geçtiğimiz gün avukatıyla bir araya gelip "En kısa sürede boşanmak istiyorum" dedi. Jahovic, boşanırken 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona erecek adli tatili de hesaba kattı. En geç Ramazan Bayramı'ndan sonra 2 oğlunun babası Musti ile boşanmak istediğini avukatına belirten 36 yaşındaki Sırp şarkıcının yakın dostlarına da "Bu iş, gereğinden fazla uzadı. Bir an önce boşanalım ve ikimiz de önümüze bakalım" dediği öğrenildi. Bu arada Emina Jahovic, 20 gün içinde gerçekleşmesi planlanan boşanmanın ardından müzik kariyerine dört elle sarılıp kendine çocuklarıyla yeni bir hayat kurmayı planlıyor. (Takvim)

