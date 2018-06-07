Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın 10 milyonluk boşanması

Şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in 10 yıllık evlilikleri noktalandı. Çiftin boşanma davaları, Beykoz Adliyesi'nde dün görüldü. Davacı Emina Jahovic'in avukatı Salim Baki şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkemeye boşanma protokolü sundu. Çift, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle" anlaşmalı boşanmak istedi.
2 MİLYON DOLAR EMİNA'NIN OLACAK
Emina Jahovic, 15 dakika süren duruşmada çocukların velayetinin kendisinde olacağını belirtti. Mahkeme çifti anlaşmalı olarak boşadı. Protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verilecek. Çocuklar babayla belirli günlerde görüşecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki ev, boşanma en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. 1 milyon dolar Mustafa Sandal'ın, 2 milyon dolar Emina Jahovic'in olacak. Emmina Jahovic'e ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Toplam boşanma bedeli 10 milyon lirayı geçiyor.
EVLENİRSE NAFAKA KALKACAK
Ev satılana dek Emina Jahovic, bu evde oturacak. Emina Jahovic, bu evde oturmak istemezse kirasını alacak. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde Mustafa Sandal, Emina Jahovic adına Sırbistan'da 250 bin euro değerinde bir konut satın alacak. Tarafların ortaklaşa aldığı 'Songwritter' isimle tekne, 3 ayda bir Emina Jahovic'in kullanımına verilecek. Teknenin tüm giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacak.
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e aylık 25 bin lira nafaka ödeyecek. Emina Jahovic, başka biriyle evlenirse Mustafa Sandal bir daha nafaka ödemeyecek. Ancak Emina Jahovic, ortağı olduğu kozmetik firmasından gelir elde etmeye başladığı taktirde nafaka miktarında azalmaya gidilecek, çocuklara ödenen nafaka miktarında ise artırıma gidilecek.
ÇOCUKLAR İÇİN 6O BİN LİRA TATİL PARASI
Baba iki çocuk için 5'er bin liradan 10 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Yine yıllık çocuklar için 60 bin lira tatil parasını Mustafa Sandal ödeyecek. Çocukların eğitim ve diğer masrafları baba tarafından karşılanacak. Mustafa Sandal, Emina Jahovic istediği zaman, çocuklara veya Emina Jahovic'e araç kiralayacak. Eğer Sandal, Emina Jahovic'e 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak.
Mustafa Sandal'ın bu ağır şartlarda boşanması sosyal medyada şu yorumların yapılmasına neden oldu:
-Aşka para gerek anlasana!
-Ne yaptın Mustafa?
-İliğini sömürdü resmen.
-Canını da isteseydin bari Emina.
'BİR SAYFAYI ÇEVİRİYORUZ'
Çift boşandıktan sonra şu açıklamaları yaptı:
Mustafa Sandal: Bugün evliliğimize noktayı koyduk. Bir sayfayı çeviriyoruz ama sevgimiz, saygımız son nefesimize kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum. Buraya birlikte geldik birlikte ayrılıyoruz.
Emina Jahovic: Ben de Mustafa'ya katılıyorum. Söyleyeceğini söyledi. Tabii ki kolay bir şey değil bir evliliği bitirmek. Ama biz yakın dostuz, arkadaşız sonuçta... Çocuklardan dolayı öyle kalacağız.**
Okuyucu Yorumları 0 yorum