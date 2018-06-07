Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın 10 milyonluk boşanması

2 MİLYON DOLAR EMİNA'NIN OLACAK Emina Jahovic, 15 dakika süren duruşmada çocukların velayetinin kendisinde olacağını belirtti. Mahkeme çifti anlaşmalı olarak boşadı. Protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verilecek. Çocuklar babayla belirli günlerde görüşecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki ev, boşanma en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. 1 milyon dolar Mustafa Sandal'ın, 2 milyon dolar Emina Jahovic'in olacak. Emmina Jahovic'e ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Toplam boşanma bedeli 10 milyon lirayı geçiyor.

EVLENİRSE NAFAKA KALKACAK

Ev satılana dek Emina Jahovic, bu evde oturacak. Emina Jahovic, bu evde oturmak istemezse kirasını alacak. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde Mustafa Sandal, Emina Jahovic adına Sırbistan'da 250 bin euro değerinde bir konut satın alacak. Tarafların ortaklaşa aldığı 'Songwritter' isimle tekne, 3 ayda bir Emina Jahovic'in kullanımına verilecek. Teknenin tüm giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacak.

Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e aylık 25 bin lira nafaka ödeyecek. Emina Jahovic, başka biriyle evlenirse Mustafa Sandal bir daha nafaka ödemeyecek. Ancak Emina Jahovic, ortağı olduğu kozmetik firmasından gelir elde etmeye başladığı taktirde nafaka miktarında azalmaya gidilecek, çocuklara ödenen nafaka miktarında ise artırıma gidilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN 6O BİN LİRA TATİL PARASI

Baba iki çocuk için 5'er bin liradan 10 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Yine yıllık çocuklar için 60 bin lira tatil parasını Mustafa Sandal ödeyecek. Çocukların eğitim ve diğer masrafları baba tarafından karşılanacak. Mustafa Sandal, Emina Jahovic istediği zaman, çocuklara veya Emina Jahovic'e araç kiralayacak. Eğer Sandal, Emina Jahovic'e 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak.