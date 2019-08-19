Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ayrılık nedeni ortaya çıktı

Emina Jahovic ile boşandıktan kısa bir süre sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal'ın mutluluğu kısa sürmüş, çift 6 aylık ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası "Midemi bulandıran şeyler öğrendim" diyen Melis Sütşurup'un Sandal ile niye ayrıldığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNDEN BORÇ ALDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Emina Jahovic'ten boşanırken ciddi miktarda nafaka ödeyen Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'tan 100 bin TL borç aldı.

Yakın bir arkadaşına mesaj gönderen Sandal, "Melis'le zaten yakında ayrılacağız, uzun sürmez. Melis'ten para aldım, onu halletmem lazım" dedi. Bu mesajı gören Melis Sütşurup ise ayrılık kararı aldı.

BORCUNU TAKSİT TAKSİT ÖDÜYOR

Borcunu taksit taksit ödeyen Sandal, satışa çıkardığı evinden para geldikten sonra borcunu ödeyecek. Melis Sütşurup, Sandal'a borç verdiğini ise baştan ailesi olmak üzere tüm yakın çevresinden gizledi.

