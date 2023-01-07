Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak ofsayt açıklaması! 'Emek hırsızlığıdır, UEFA'ya gidelim!'

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Diyarbakır’da düzenlenen Güneydoğu Anadolu İl Başkanları toplantısına katıldı. Kayapınar ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıya Sarıgül ile birlikte Genel Sekreter Teoman Mutlu, Genel Başkan vekili Hasan Aydın, Genel Başkan yardımcıları Şaban Gürbüz, Hüseyin Güzel, Zeynel Abidin Aktay, Mehmet Ali Demir, parti meclis üyesi Ender Karahasanoğlu, ile il başkanları ve parti üyeleri katıldı.

"OFSAYT EMEK HIRSIZLIĞIDIR"

Konuşmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, futbolda ofsaytın kaldırılması için UEFA’ya başvuru yapılması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, “Ofsayt emek hırsızlığı. Fenerbahçe- Galatasaray maçı pazar günü oynanacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki goller tartışma yarattı. Nedir efendim? 5 santimetre ayağı içerde, 5 santimetre ayağı dışarıda. Türkiye Değişim Partisi olarak uyarmıştık ve demiştik ki hızlı, enerji heyecan dolu futbol oynayalım ve ofsaytı kaldıralım. Ofsaytı kaldırmak için UEFA’ya başvuralım ki emek hırsızlığı olmasın. Ofsayt emek hırsızlığıdır. Bu nedenle Antalya, Malatya ve Sivasspor maçındaki durumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"UEFA'YA MÜRACAATTA BULUNUN"

Derbi hakkında da konuşan Mustafa Sarıgül, "Umarım ki pazar günkü Fenerbahçe- Galatasaray maçında bir kural hatası olmaz, heyecanlı bir maç olur. Fenerbahçe - Galatasaray'ın golü 5 santimetre, 3 santimetreden dolayı sayılmazlık yapılmaz. Bu nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak Futbol Federasyonuna çağrımız UEFA’ya lütfen müracaatta bulunun. Hızlı, enerji dolu, emek hırsızlığının olmadığı, ofsaytın kalktığı sahaların coştuğu seyircilerin heyecan bulduğu bir futbol seyredelim ve ofsaydı kaldıralım" diye konuştu. (DHA)

