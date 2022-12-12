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Mustafa Topaloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor'da yarıştığı dönemde programa damga vuran Uzaylı türkücü Mustafa Topaloğlu 2. Sayfa'da!

12.12.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Topaloğlu, yıllar önce yarıştığı Survivor yarışması sonrası TV 8'de 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Bugün Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı'nın sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendiren ünlü türkücü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Mustafa Topaloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte bir dönem Survivor'da yarışan 2. Sayfa konuğu Mustafa Topaloğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Mustafa Topaloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor'da yarıştığı dönemde programa damga vuran Uzaylı türkücü Mustafa Topaloğlu 2. Sayfa'da!

Mustafa Topaloğlu 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel tarafından ağırlandı. 2012'de Survivor'da yarışan Mustafa Topaloğlu 2. Sayfa magazin programının ardından birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 2. Sayfa konuğu Mustafa Topaloğlu kimdir? İşte ünlü türkücü hakkında detaylar...

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin’in Hopa şehrinde doğdu. Mustafa Topaloğlu yaş olarak 63 yaşındadır. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu bir annenin 11 çocuğundan biri olan ünlü sanatçı fakir bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçti. Okul yıllarında Mustafa Topaloğlu, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlık yaptı. Hafızlık dönemine ilişkin olarak Topaloğlu, “Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının din adamı olması için ısrar ettiğini belirten Topaloğlu, gönlünde yatan müzik tutkusuna yöneldi. “Oy Oy Emine” şarkısını çıkartarak Mustafa Topaloğlu müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1 Eylül 2003 de vefat eden abisi müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir’le birlikte 1992 yılında bir müzik firmasının kurulunda bulundu. Bir müddet sonra ünlü isim firmadan ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir’le birlikte müzik firması kurdu.

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