Mustafa Topaloğlu'nun oğlunun 'Uzaylı göndermesi' güldürdü! 'Babama kızgınız'

"Uzaylı" lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir süredir mekan işleten şarkıcı, "Artık yorulduğumu hissettim. Ana mesleğim müzik. Serdar Ortaç'ın 'Çıkartacaksın' şarkısını cover'ladım. Onu çıkaracağız. Tarzımı değiştiriyorum. Alaturka ve arabeske geçiyorum. Başka Çağlayan görecekler" dedi.

"KIZGIN VE KIRGINIZ"

Snobmagazin'in haberine göre, Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesine Topaloğlu, "Kızgın ve kırgınız. Babam kendini tek başına düşünmüş ona da kızgınız. Neden ailece düşünmemiş. Alper'in aslında, 'Bu hak Topaloğlu'nun' demesi gerekiyordu. Düşünsene ailece uzaydayız" diyerek, espri yaptı.







