Ünlü markaların boxer setlerinde indirim başladı! İç giyimde konfor arayanlar bakmadan geçmeyin

Boxerlar, her yaştan erkeğin ihtiyaç duyduğu vazgeçilmez iç giyim ürünleri arasında yer alıyor. Erkekler boxer seçimi yaparken pamuklu materyalden üretilmiş olmasına, giydiklerinde yokmuş gibi hissettirmesine, terleme ve koku gibi problemlere yol açmamasına özellikle dikkat ediyorlar. Siz de iç giyimde rahatlık ve konfor arıyorsanız bu seçkimize mutlaka göz atmalısınız. Üstelik sizin için seçtiğimiz her bir ürün, şu an indirimde!

1. Dagi 3'lü Boxer Külot

Kullanıcılar ne diyor?

"Son derece rahat. Kaliteli, pamuklu."

"Çok beğendim, yok gibi üzerimde. Stoklayacağım."

2. VIEN & KARL 6'lı Boxer Hediyelik Paket

Kullanıcılar ne diyor?

"Muhteşem kaliteli, teşekkür ediyorum. Hediyeniz için de ayrıca teşekkür ederim. Oğlum için almıştım bedeni büyük olduğu için babasına devretti. Tekrar küçük bedenini alacağız."

"Fiyat performans oranı gayet iyi. Tercihen bir beden büyük alınabilir."

3. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn 447 C

Kullanıcılar ne diyor?

"Paketlemesi ve ürünün kalitesi gerçekten çok iyi. Normalde ürünlere yorum yazmam. Bir müşteri olarak ürünü çok beğenerek teslim aldım ve hemen ardından tekrar sipariş verdim, umarım aynı kaliteyi muhafaza ederler ve fiyatları da makul olduğu sürece markanızın ürünlerini yıllarca kullanır ve çevremize de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim, saygılarımla."

"Kesinlikle fiyatının çok üzerinde bir ürün, kumaşı, bel lastiğinin kalitesi, kesimi çok güzel. Firmaya teşekkür ediyorum. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürün bulmak zor bu zamanda. Umarım hep böyle kalın, hayırlı işleriniz olsun."

4. DeFacto Erkek Regular Fit 3'lü Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans ürünü diyebilirim. Beğendim."

"Renkleri, tasarımı hoşuma gitti. Pek kaliteli beklemiyordum fiyatından ötürü ama şaşırttı."

5. Levi's® 2'li Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

"Süper kalite, mükemmel. Beli sıkmıyor. Tavsiye ediyorum."

"Giyimi rahat. Yıkansa da şeklini koruyor. Tekrar alacağım."

6. Calvin Klein TRUNK 3PKÇoklu Paket/İç Giyim

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli, çok rahat."

"Kaliteli, çok güzel, tavsiye ederim."

7. Jack & Jones JACJAMES TRUNKS 3 PACK Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

"Jack&Jones kalitesi başka."

"Parasını hak eden bir set."

8. Tommy Hilfiger 3'lü Set Wb Trunk Erkek Slip Külot

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika ürün. Lastik kısmını çok kaliteli yapmışlar."

"Olması gerektiği gibi. Amazon kalitesi."

9. Champion Core 4'lü Paket Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kalitesi iyi, sadece boyutu küçük. L sipariş ettim ama daha çok M veya S gibi hissediyorum. Çok sıkı."

"Mükemmel kaliteli."

10. Under Armour UA Charged Cotton 6in 3 Pack Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi, hissiyatı güzel, rahat, katlanma yapmıyor."

"Rahat bir ürün gerçekten. Ama pamuklanma olayı gerçekten hoşuma gitmedi iç kısımda. İlk yıkamada olması daha daha kötü oldu. Ama yine 4 yıldızı hak ediyor. Araya kaçmıyor o özelliği çok iyi. Sadece biraz bacağınızda toplanabilir ama sorun edilecek kadar değil. 185cm/72kg biri olarak M beden çok iyi."

