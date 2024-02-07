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Ünlü markaların boxer setlerinde indirim başladı! İç giyimde konfor arayanlar bakmadan geçmeyin

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
07.02.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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Gün boyu rahatlık isteyen beyler, tercihlerini kaliteli markaların boxerlarından yana kullanıyor. Erkeklerin konforunu ön planda tutarak farklı tarz ve tasarımlarda boxerlar üreten birçok marka bulunsa da bazıları kullanıcılarının gözdesi! Sizin için kaliteli ürünleriyle öne çıkan markaların Günün Fırsatları kapsamında indirimdeki boxer setlerini bir araya getirdik. İşte her zaman giyebileceğiniz boxer modelleri!

Ünlü markaların boxer setlerinde indirim başladı! İç giyimde konfor arayanlar bakmadan geçmeyin

Boxerlar, her yaştan erkeğin ihtiyaç duyduğu vazgeçilmez iç giyim ürünleri arasında yer alıyor. Erkekler boxer seçimi yaparken pamuklu materyalden üretilmiş olmasına, giydiklerinde yokmuş gibi hissettirmesine, terleme ve koku gibi problemlere yol açmamasına özellikle dikkat ediyorlar. Siz de iç giyimde rahatlık ve konfor arıyorsanız bu seçkimize mutlaka göz atmalısınız. Üstelik sizin için seçtiğimiz her bir ürün, şu an indirimde!

1. Dagi 3'lü Boxer Külot

Adsız tasarım - 2024-02-07T111209.812

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Son derece rahat. Kaliteli, pamuklu."

  • "Çok beğendim, yok gibi üzerimde. Stoklayacağım."
Ürünü İncele

2. VIEN & KARL 6'lı Boxer Hediyelik Paket

Adsız tasarım - 2024-02-07T111348.833

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Muhteşem kaliteli, teşekkür ediyorum. Hediyeniz için de ayrıca teşekkür ederim. Oğlum için almıştım bedeni büyük olduğu için babasına devretti. Tekrar küçük bedenini alacağız."

  • "Fiyat performans oranı gayet iyi. Tercihen bir beden büyük alınabilir."
Ürünü İncele

3. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn 447 C

Adsız tasarım - 2024-02-07T111557.728

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Paketlemesi ve ürünün kalitesi gerçekten çok iyi. Normalde ürünlere yorum yazmam. Bir müşteri olarak ürünü çok beğenerek teslim aldım ve hemen ardından tekrar sipariş verdim, umarım aynı kaliteyi muhafaza ederler ve fiyatları da makul olduğu sürece markanızın ürünlerini yıllarca kullanır ve çevremize de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim, saygılarımla."

  • "Kesinlikle fiyatının çok üzerinde bir ürün, kumaşı, bel lastiğinin kalitesi, kesimi çok güzel. Firmaya teşekkür ediyorum. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürün bulmak zor bu zamanda. Umarım hep böyle kalın, hayırlı işleriniz olsun."
Ürünü İncele

4. DeFacto Erkek Regular Fit 3'lü Boxer

Adsız tasarım - 2024-02-07T112929.820

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat performans ürünü diyebilirim. Beğendim."

  • "Renkleri, tasarımı hoşuma gitti. Pek kaliteli beklemiyordum fiyatından ötürü ama şaşırttı."
Ürünü İncele

5. Levi's® 2'li Boxer

Adsız tasarım - 2024-02-07T111909.944

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süper kalite, mükemmel. Beli sıkmıyor. Tavsiye ediyorum."

  • "Giyimi rahat. Yıkansa da şeklini koruyor. Tekrar alacağım."
Ürünü İncele

6. Calvin Klein TRUNK 3PKÇoklu Paket/İç Giyim

Adsız tasarım - 2024-02-07T112730.971

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli, çok rahat."

  • "Kaliteli, çok güzel, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

7. Jack & Jones JACJAMES TRUNKS 3 PACK Boxer

Adsız tasarım - 2024-02-07T111744.887

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Jack&Jones kalitesi başka."

  • "Parasını hak eden bir set."
Ürünü İncele

8. Tommy Hilfiger 3'lü Set Wb Trunk Erkek Slip Külot

Adsız tasarım - 2024-02-07T112121.849

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika ürün. Lastik kısmını çok kaliteli yapmışlar."

  • "Olması gerektiği gibi. Amazon kalitesi."
Ürünü İncele

9. Champion Core 4'lü Paket Boxer

Adsız tasarım - 2024-02-07T112244.783

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kalitesi iyi, sadece boyutu küçük. L sipariş ettim ama daha çok M veya S gibi hissediyorum. Çok sıkı."

  • "Mükemmel kaliteli."
Ürünü İncele

10. Under Armour UA Charged Cotton 6in 3 Pack Boxer

Adsız tasarım - 2024-02-07T112417.744

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, hissiyatı güzel, rahat, katlanma yapmıyor."

  • "Rahat bir ürün gerçekten. Ama pamuklanma olayı gerçekten hoşuma gitmedi iç kısımda. İlk yıkamada olması daha daha kötü oldu. Ama yine 4 yıldızı hak ediyor. Araya kaçmıyor o özelliği çok iyi. Sadece biraz bacağınızda toplanabilir ama sorun edilecek kadar değil. 185cm/72kg biri olarak M beden çok iyi."
Ürünü İncele

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