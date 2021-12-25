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  4. Mustafa Üstündağ’ın eski eşi Gönül Dağı’nın yıldız oyuncusu çıktı

Mustafa Üstündağ’ın eski eşi Gönül Dağı’nın yıldız oyuncusu çıktı

25.12.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Üstündağ’ın hayatını mercek altına alanlar ünlü oyuncuyla ilgili şaşırtan bir gerçeği öğreniyor. Onlarca film ve dizide rol alan Mustafa Üstündağ bir zamanlar, reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın yıldız oyuncusuyla evliydi. 2010 yılında nikah masasına oturan çift, 2019 yılında boşandı.

Mustafa Üstündağ’ın eski eşi Gönül Dağı’nın yıldız oyuncusu çıktı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, şimdiye kadar onlarca film ve dizide rol aldı. Son olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mustafa Üstündağ’ın eski eşinin reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin ünlü güzeli olduğu ortaya çıktı.

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Göz önünde olmaktan hoşlanmayan Mustafa Üstündağ, Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya ile 2010 yılında hayatını birleştirdi. 2019 yılında boşanan çiftin Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğulları var.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Üstündağ
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