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Mustafa Üstündağ Küçükçekmece sapığına ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğuna yapılan istismar nedeniyle çok sert konuştu.

Mustafa Üstündağ Küçükçekmece sapığına ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Daha önce Çukur, Kurtlar Vadisi Pusu, Yılan Hikayesi ve Merhamet gibi birçok dizide oynayan Mustafa Üstündağ, sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu. Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de bir apartman boşuğunda küçük bir kıza tecavüz eden kişiye tepkiler yağarken, Üstündağ Instagram hesabından en sert şekilde konuşanlardan biri oldu.

Üstündağ, sapığı eleştirdiği için kendisine sosyal medya üzerinden mesaj atıp eleştiren takipçilerine de ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, "Bana DM'den yazan korkak lavuklar; önce cesur olun." diyerek başladığı konuşmasına şu şekilde devam etti:

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"Yaptığım paylaşımların altına yazın ne yazacaksanız. Evet ben sanatla uğraşan bir adamım ama öncelikle bir insan ve babayım. Bu sapıklara karşı tavrım nettir. Yok efendim neymiş ben sanatçıymışım. Bu tip sert paylaşımlar bana yakışıyor muymuş... Topluma örnek olmam lazımmış... Lan el kadar bebenin ırzına geçmişler neyine sanat yapayım, neye örnek olayım... Ben ve eşim; o ana babayı düşündükçe iki gün evladımıza sarılamadık acımızdan. Tekrar ediyorum, elime geçse o kansıza yapacaklarımı buraya yazmakla bitiremem. "

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Mustafa Üstündağ, kendisini eleştirenlere verdiği bu yanıtla kısa süre içinde binlerce beğeni alırken, Gökhan Türkmen, Şükran Ovalı ve Derya Şensoy gibi ünlü isimler de Üstüntağ'a desteklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa üstündağ Küçükçekmece sapığı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o takipçilerde demeki sapıklık varmış
adamsın mustafa adam
O kansızı aramıza yerleştiren kansıza diyecek lafın yok mu? (Sapık Pakistan'dan gelip ülkemize yerleşen 'ensar'larımızdanmış)
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