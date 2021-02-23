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Müstehcen sahneleri reddeden Özlem Balcı'yı duygulandıran mesaj! 'Sayın cumhurbaşkanımız ve eşinin...'

23.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Müstehcen sahneleri reddeden Özlem Balcı'yı duygulandıran mesaj! 'Sayın cumhurbaşkanımız ve eşinin...'

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı Netflix'in dizi teklifini sevişme sahneleri yüzünden kabul etmemişti. Balcı kendisine gelen destek mesajlarından birine çok duygulandı.

Seksenler dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Özlem Balcı, uluslararası dizi, film izleme platformu Netflix'in teklifini reddetti.

Sevişme ve öpüşme sahneleri olan film tekliflerini reddettiği ortaya çıkan oyuncu Özlem Balcı "Günümüzde revaçta olan digital medyanın yazlık dizi projelerinin senaryolarındaki bazı lüzumsuz sahnelerini onaylamadım ve kabul etmedim. Meslektaşlarım tarafından taşlansam da bana destek veren halkımın güzel mesajlarına minnettarım" dedi.

Özlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddettiÖzlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddetti

Balcı kendisine gelen bir mesaja ise çok duygulanınca takipçileriyle paylaştı. 'Bu gelen yazı beni çok onurlandırdı" diyen ünlü oyuncuya gelen mesaj şöyle:

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"Sayın cumhurbaşkanımız ve eşinin 'en sevdiğim oyuncu' demesinden belliydi zaten içinin edebi ahlakı yüzüne yansımış tebrik ederim. Oyunculuk mesleğine bakış açımızı değiştirdiniz selam olsun."

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'EMİNE ERDOĞAN'IN ELİNİ SIKMAK İSTEDİM'

Özlem Balcı Emine Erdoğan ile tanışma anını şu sözlerle anlatmıştı: "Ben de herkes gibi Emine Hanım’la tanışıp, elini sıkmak istedim... Daha önce hiç karşılaşmamıştık. Tokalaşırken elimi bırakmadı ve ‘Sen çok tatlısın, bayılıyorum sana’ dedi. Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. O sırada Tayyip Bey geldi yanımıza, ‘Bak sana en sevdiğin oyuncuyu buldum... Aa sen tanışmıssın bile’ dedi. Aralarında güldüler, şakalaştılar.”

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