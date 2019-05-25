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Müşteri hizmetleri 'vur-kır' deyince ATM'yi yumrukladı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 25.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Başkent'te bir kişi ev kirasını yatırmak için gittiği ATM'nin parasını yutması üzerine müşteri hizmetlerini aradı. Telefonda tartışıp 'vur-kır' cevabını alan şahıs bankamatiği yumrukladı.

Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Sincan Tandoğan Mahalles Billur Sokak'ta bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi. ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı. Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ATM Bankamatik

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