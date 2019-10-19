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Mütevazi star Engin Akyürek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Son olarak Bergüzar Korel ile 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrolünde yer alan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu, kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti.

Mütevazi star Engin Akyürek

İstikrarlı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı davranışlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, geçtiğimiz hafta evlenen kardeşi Eren Akyürek'in düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

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Engin Akyürek, 12 Ekim'de Erzincan'da gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlendi.

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Yakışıklı oyuncu, gece boySon olarak Bergüzar Korel ile 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrolünde yer alan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu, kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti.

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İstikrarlı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı davranışlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, geçtiğimiz hafta evlenen kardeşi Eren Akyürek'in düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

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Engin Akyürek, 12 Ekim'de Erzincan'da gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlendi.

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Yakışıklı oyuncu, gece boyunca akrabalarıyla halay çekip göbek attı.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek düğün

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