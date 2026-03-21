Mutfağın 'gizli gücü' seçildi: Kilo kontrolünden kalp sağlığına kadar faydalı!

Uzmanlara göre baklagiller, düşük maliyetleri ve uzun raf ömürleriyle özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. İçerdikleri bitkisel protein, lif ve kompleks karbonhidratlar sayesinde dengeli bir diyetin temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Ayrıca folat, demir, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan baklagiller, bağışıklık sisteminden enerji üretimine kadar pek çok alanda vücuda destek sağlıyor. Antioksidan özellik gösteren polifenoller ise hücreleri koruyarak genel sağlığa katkıda bulunuyor.

KALP DOSTU

Araştırmalar, düzenli baklagil tüketiminin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu.

Özellikle 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyelerinde düşüş sağladığı belirtildi.

İçerdiği potasyum ve magnezyum sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcı olan baklagiller, damar sağlığını destekleyerek kalp hastalıkları riskini azaltabiliyor. Uzmanlar, bu besin grubunun iltihabı azaltıcı etkisine de dikkat çekiyor.

KİLO KONTROLÜNDE ETKİLİ

Yüksek lif ve protein içeriği sayesinde baklagiller uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Bu durum, özellikle kilo vermek isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.

Lifli yapısı sayesinde karbonhidratların emilimini yavaşlatan baklagiller, kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı oluyor.

Böylece ani açlık krizlerinin önüne geçilebiliyor. Bazı çalışmalar ise özellikle siyah fasulyenin, tokluk hissini artıran hormonları destekleyebileceğini gösterdi.

TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Her ne kadar sağlıklı olsa da baklagiller bazı kişilerde gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, bu etkilerin genellikle geçici olduğunu ve düzenli tüketimle azaldığını belirtti.

Hassas sindirim sistemine sahip kişilerin ise baklagil tüketimini yavaş yavaş artırması öneriliyor. Ayrıca pişirme öncesi ıslatma gibi yöntemler de sindirimi kolaylaştırabilir.