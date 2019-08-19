Mutfağın leziz minikleri: Mikro filizler

Sebze, baklagiller gibi tohumların sıcak ve nemli ortamda yalnızca birkaç gün içinde filizlenerek yeşermesine mikro filiz deniliyor. Besin değeri yüksek olan mikro filizler, geçmişten günümüze sağlık ve şifa kaynağı olarak kullanılmalarının yanı sıra, yoğun lezzetleriyle de mutfaklarda sıklıkla tercih ediliyor. Turptan bezelyeye, kişnişten soğana pek çok bitki, mikro filiz olarak da satışa sunuluyor veya evlerde yetiştiriliyor. Hem çiğ hem de pişmiş olarak yemeklere sihirli bir dokunuş katan mikro filizlerin özellikle gastronomideki kullanımlarının artması, bu bilinirliğe önemli bir katkı sundu. Peki, hangi mikro filiz hangi yemeklerle kullanılıyor, hangisinin tadı acı, hangisi şeker yerine kullanılabilecek kadar tatlı? BEZELYE FİLİZİ

Bezelyeye alternatif olan bu filizin en karakteristik özelliği, sıra dışı ve dekoratif görünümü. Tatlı bir lezzeti olan bezelye filizi, bu sayede acı ve keskin yemeklerin tatlarını da hafifletiyor. Bezelye filizi aynı zamanda, sıcak ve soğuk yemeklerden salatalara pek çok lezzete yeni bir yorum getiriyor.

KIRMIZI AMARANTH FİLİZİ

Vitaminler ve besleyici mineraller bakımından son derece zengin olan kırmızı amaranth filizi, aromasıyla da çok yönlü bir ürün. Ispanak ve kırmızı pancar tatlarını anımsatan amaranth filizi, balık ya da et yemekleriyle kullanılırken dekoratif görünümüyle de salatalara çok yakışıyor. TURP FİLİZİ



Kaiware olarak adlandırıldığı anavatanı Japonya’da çok popüler olan turp filizi, keskin ve leziz bir turp tadına sahip. Ton balığı, somon, uskumru gibi balıkların yanında tüketilen turp filizi, salatalara da bir tutam atılabilir. Japonya’ya özgü yemeklere ilgi duyanların da mutfaklarından turp filizini eksik etmemelerinde fayda var. KİŞNİŞ FİLİZİ

İçinde kişniş tadının yanı sıra taze narenciye tadını da barındıran bu filiz, özellikle tropikal meyvelerle yapılan tatlılarda denenebilir. Çorbalar ve salatalara da mükemmel bir uyum sağlar. Hint mutfağına ilgi duyanlar, kişniş filiziyle yerel lezzetlere benzer tatlar yakalayabilir. Kişniş filizinin tercih edilmesinde tadının yanı sıra sağlığa olan faydalarının da büyük etkisi bulunuyor.

KIRMIZI PERİLLA FİLİZİ

Kırmızı renk yemeklere güzel bir dekor verir ancak aynı zamanda tat verenini bulmak her zaman kolay değil! Kimyonu andıran bir tada sahip kırmızı perilla filizi ise mantar yemeklerinden çorbalara, peynirden kuşkonmaza, et suyundan çiğ balıklara kadar pek çok lezzete çok yakışıyor. ŞEKER OTU FİLİZİ

Şeker otunun adı, bal aroması ve tatlı lezzetinden geliyor. Özellikle ABD ve Japonya’da şekere doğal bir alternatif olarak kullanılan bu filiz, tatlılar, hamur işleri, beyaz peynir, doğranmış meyve ve süzme yoğurtla birlikte tüketiliyor. Yoğun tatlı aroması ayrıca, ekşi ve acı tat kırılımlarını dengelemek için kullanılıyor. ROKA FİLİZİ

Taze roka tadının yanı sıra baharatlı nohut tadını da barındıran roka filizini, son derece baskın tadı nedeniyle dikkatli kullanmak gerekiyor. Roka filizinin ince yaprakları dekorasyon için çok uygun. Çiğ olarak salatalar, patates püresi, carpaccio, pişirerek ise makarna sosu, jambon, peynir, krema ve arpacık soğanı ile tüketilebilir. KIRMIZI TURP FİLİZİ

Koyu kırmızı rengiyle birçok yemeğin tamamlayıcısı olan turp filizleri, biftek ya da ton balığı gibi yağlı yemeklere baharatlı bir tat veriyor. Zeytinyağlılar ve mezeler için iyi bir eşlikçi olan bu filiz, alışık olduğumuz siyah turp tadına benzer lezzetiyle salata malzemeleri için de iyi bir alternatif oluşturuyor.

SOĞAN FİLİZİ



Hafif sarımsak ve soğan tadının bir filizde buluştuğu bu lezzet, et, balık ve sebze yemekleri ile uyum sağlıyor. Tepesindeki siyah nokta şeklindeki tohum kabuklarıyla farklı bir görüntüsü olan soğan filizi, özellikle Çin mutfağını sevenlerin ilgisini çekiyor. Diğer ilgi çekici yanı ise ısıtıldığında tepesindeki tohum kabuklarının tıpkı kavrulmuş gibi gevrek ve leziz bir tada bürünmesi. FESLEĞEN FİLİZİ

Başta İtalya mutfağı olmak üzere Akdeniz mutfağı ile özdeşleşen bu lezzet aslında dünya genelinde yaygın olarak kullanılıyor. Fesleğen filizi, taze ve koyu fesleğen tadında ve özel kalitesiyle alışık olunan fesleğenden ayırt edilemiyor. Dana, kuzu ve tavuk yemeklerinin yanı sıra, salatalar ve sebze yemeklerine de leziz bir dokunuş katıyor. MAYDANOZ FİLİZİ

Batı Avrupa ile tanışması Romalılar zamanına kadar uzanan maydanoz filizi, ince yapısından dolayı geleneksel maydanoza göre damakta daha hoş bir tat bırakıyor. Genellikle taze tüketilen bu filiz aynı zamanda, çorbalar, et, balık ve kümes hayvanlarıyla hazırlanan yemeklerde garnitür ve baharat olarak tercih ediliyor.