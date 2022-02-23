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Mutfağına yenilikçi bir tat katmak isteyenlere: Deniz mahsullü kolay pizza

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem pizza hem deniz ürünleri yemeyi sevenleri mest edecek bir tarifimiz var! Karides ve midyenin pizza ile birleşip ortaya çıkardığı şahane lezzet sizi kendine hayran bırakacak! Çok uzun süre mayalanma gerektirmeyen pratik hamuru sayesinde pizza lezzetine hemen ulaşabileceksiniz. O şahane lezzetle tanışmaya hazırsanız sizi mutfağa alalım.

Mutfağına yenilikçi bir tat katmak isteyenlere: Deniz mahsullü kolay pizza

Canınız aynı anda iki farklı lezzeti çektiyse bu tarif tam size göre! Hem pizza hamurunun hem deniz mahsullerinin eşsiz güzelliğini taşıyan bir lezzet şöleni. Yapması da yemesi kadar keyifli olan bu tarif, öğle ve akşam yemeklerinde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz yepyeni bir tadı mutfağınıza taşıyacak. İşte, deniz mahsullü kolay pizza tarifi...

DENİZ MAHSULLÜ KOLAY PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

PİZZANIN HAMURU İÇİN

  • 1 küçük paket yaş maya

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı toz şeker.

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

PİZZANIN ÜSTÜ İÇİN

  • 100 gram kaşar peyniri rendesi

  • 100 gram mantar

  • 100 gram sardalya konservesi veya hamsi filetosu

  • 200 gram karides

  • 1 domates rendesi

  • 5-6 adet iç midye ve 3-4 adet haşlanmış kabuklu midye

  • 10 adet çekirdeği çıkarılmış kalamata zeytin

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 2-3 taze fesleğen yaprağı

HAZIRLANIŞI

  • Hamur için uygun bir kaba unu alın ve ortasını açın.

  • Taze mayayı bu havuzun içine koyun ve sütün yarısını ılıtıp mayanın üzerine dökün.

  • Kaşıkla karıştırıp 15 dakika mayalanmaya bırakın.

  • Mayalanan hamurun üzerine tuz, şeker, zeytinyağı ve kalan sütü ekleyip iyice yoğurun.

  • Yoğurma işlemi sona erdiğinde hamuru 10 dakika daha dinlendirin.

  • Dinlenen hamuru tekrar yoğurun ve malzemelerinizi hazırlayana kadar mayalanmaya bırakın.

  • Sap kısımlarından ayırdığınız mantarları bol suda yıkayıp süzgece koyun.

  • Suyu süzülünce ince ince doğrayın.

  • Tam olarak mayalanan hamuru orta boy yuvarlak borcam boyutunda açın.

  • Açtığınız hamuru yağlanmış borcama alın.

  • Pizza hamurunun üzerine ilk olarak domates rendesini eşit bir şekilde yayın.

  • Daha sonra sırasıyla karides, hamsi filetosu, mantar, midye ve doğradığınız zeytinleri ilave edin.

  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

  • 30 dakikanın sonunda fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri gezdirin.

  • 5 dakika fırının sıcaklığında erimeye bırakın.

  • Çıkarınca pizzanın üzerine kekik serpin ve fesleğen yaprakları ekleyin.


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