Mutfağında bunlar yoksa lezzetin yarısı eksiktir: Her yemeği kurtaran baharatlar

İşte ister günlük tariflerde ister şef tabaklarında kullanabileceğin kurtarıcı baharatlar!

Biberiye



Özellikle fırın patatesin yıldızı olan biberiye kuzu etine, tavuğa, hatta balığa da uyum sağlar. İğne yapraklı bitkilerden olan biberiye, güçlü aromasıyla en sıradan tarifleri bile şef yemeğine dönüştürür. Tariflere az miktarda taze veya kuru biberiye ekleyerek aromatik lezzetler hazırlayabilirsin.

Karabiber



Tuzdan sonra en çok kullanılan baharat olan karabiber, acı ve sıcak aromasıyla hemen her yemeğin vazgeçilmezidir. Çorbalardan soslara, pilavlardan et yemeklerine kadar tüm tariflerde kullanılır. Özellikle değirmenle öğüterek eklediğin tane karabiberle, tüm yemeklere taptaze bir aroma katabilirsin.

Kekik



Akdeniz'in yenileyici ruhunu yansıtan kekik, fırın yemeklerinin kurtarıcı gücüdür. Her tür et marinasonunda veya sebze kavurmasında kullanılabilir. Peynir ve zeytinyağı ikilisiyle de harika uyum sağlar. Yaz domatesinin aromasını ise canlandırır. Fırına verdiğin yemeklere birkaç tutam taze veya kuru kekik ekleyerek tarifi anında derinleştirebilirsin.

Kimyon



Bakliyatların ve etlerin hazmını kolaylaştıran kimyon aynı zamanda tariflere sıcak ve zengin bir katman sunar. Topraksı aromasıyla köfte ve nohut yemeklerine çok yakışır. Ayrıca çorbalarda, kuru fasulyede ve bitki bazlı köfte tariflerinde de kullanılabilir. Gaz yapıcı etkileri azalttığından her tür bakliyat yemeğinin kurtarıcısıdır.

Kişniş



Tatlı ve keskin notalara sahip olan kişniş, turşulardan soslara kadar hemen her tarife yakışır. Karmaşık ve sıra dışı aromasıyla tariflere narenciye ferahlığı katar. Tohum formu, özellikle pilavlarda ve fırın yemeklerinde kullanıma uygundur. Toz formu ise marinasyonlarda harikalar yaratır.

Nane



Ferah ve hafif baharatlardan olan nane, başta mercimek çorbası olmak üzere her çorbanın vazgeçilmezidir. Ayrıca sebze yemeklerinin ve bakliyatların ağır kokusunu alarak tariflere canlı bir lezzet katar. Yoğurt ile birleştiğinde ise klasik bir lezzete dönüşür. Bu nedenle yoğurtlu yemeklerin ve çorbaların adeta son dokunuşudur. Tereyağı ile birlikte kavrulduğunda ferah aromasını daha çok ortaya çıkarır.

Pul Biber



Kırmızı canlı rengi ve acı tadıyla öne çıkan pul biber, yemeklere hem renk kazandırır hem de iştah açıcı etki yapar. Toz bibere kıyasla daha yoğun aromaya sahiptir ve hafif acıdan hoşlananlara dengeli bir lezzet sunar. Çorbalara, patates ve güveç yemeklerine, etlere ve mantı, pide, lahmacun gibi geleneksel lezzetlere muhteşem uyum sağlar. Az miktarda kullanıldığında bile gurme dokunuş kazandırır.

Sumak



Bazı tariflerde limonun yerini tutan sumak, ekşi bir baharattır. Soğan piyazında, turp salatalarında ve kebap türü et yemeklerinde kullanıldığında dengeli bir keskinlik verir. Hafif ekşimsi bir tazelik aradığın her tarifte sumağın gücünden faydalanabilirsin.

Tarçın



Tarçın, özellikle tatlı tariflerinde önce çıksa da dolmalara, köfte ve et yemeklerine sıcacık aroma katan zengin bir baharattır. Kurabiye ve süt gibi malzemelerle birleştiğinde ferahlatıcı ve iç ısıtıcı bir lezzete dönüşür. Ancak bol baharatla hazırlanan ekşi-tatlı tariflerin tümüne çok yakışır. Özellikle baharat ve etle harmanlanmış tarifler denerken çok az miktarda tarçın kullanarak, yemeğin karakterini değiştirebilirsin.

Zerdeçal



Tadının yanı sıra canlı sarı rengiyle öne çıkan zerdeçal, pilavlardan tavuk yemeklerine kadar her tarife çok yakışır. Hint mutfağının en karakteristik baharatlarından biridir. Karabiberle birlikte kullanıldığında sağlıklı etkilerini daha çok ortaya çıkararak adeta bir şifa ürününe dönüşür. Sebze sotelerde, körü tavuk tariflerinde, kuru yemişli pilavlarda ve tatlılarda bu topraksı aromadan faydalanabilirsin.