Mutfağınızı pırıl pırıl yapacak en etkili temizleme yöntemleri

Kusursuz bir mutfak için bu bilgiler çok işinize yarayacak sevgili okur...

Mutfak fayansları yeni bir görünüm kazansın

Fayanslar farkında olmadığımız kadar kir barındırır. Temizlemek için;

Fayansların üzerine kabartma tozu serpin.

Beyaz sirkeyi suyla karıştırın ve püskürtmeli bir şişeye doldurun. Ardından beyaz sirkeyi kabartma tozunun üzerine püskürtün.

Birkaç dakika bu şekilde beklemesine müsade edin.

Ardından diş fırçasıyla fayansı temizleyin.

Aspiratör filtresi

Mutfağın en çok yağ tutan yeridir. Temizlemek ise bir hayli güçtür. İşte bu temizliği doğru bir şekilde yapabilmek için;

Filtreyi çıkarın.

Büyük bir paslanmaz çelik tencerede suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içine 1/2 fincan kabarma tozu ekleyin.

Filtrenin ucunu maşa yardımıyla tutun ve kaynayan suyun içine daldırın. Yaklaşık 1 dakika bekletin.

Filtreyi sudan çıkarın ve tekrar suya sokup 1 dakika daha bekletin.

Eğer büyük bir kazanınız yoksa filtreyi döndürerek arkalı önlü olacak şekilde kaynayan suda bekletin.

Bu işlemden sonra filtre yağdan arınacak ve adeta yeni bir görünüm kazanacak.

Eski tavalar ilk günkü gibi olsun

Tencere ve tavalara yeni bir görünüm kazandırmak için bu numarayı deneyin;