Mutfağınızı pırıl pırıl yapacak en etkili temizleme yöntemleri

Kusursuz bir mutfak için bu bilgiler çok işinize yarayacak sevgili okur...
Fayanslar farkında olmadığımız kadar kir barındırır. Temizlemek için;
Fayansların üzerine kabartma tozu serpin.
Beyaz sirkeyi suyla karıştırın ve püskürtmeli bir şişeye doldurun. Ardından beyaz sirkeyi kabartma tozunun üzerine püskürtün.
Birkaç dakika bu şekilde beklemesine müsade edin.
Ardından diş fırçasıyla fayansı temizleyin.
Mutfağın en çok yağ tutan yeridir. Temizlemek ise bir hayli güçtür. İşte bu temizliği doğru bir şekilde yapabilmek için;
Filtreyi çıkarın.
Büyük bir paslanmaz çelik tencerede suyu kaynatın.
Kaynayan suyun içine 1/2 fincan kabarma tozu ekleyin.
Filtrenin ucunu maşa yardımıyla tutun ve kaynayan suyun içine daldırın. Yaklaşık 1 dakika bekletin.
Filtreyi sudan çıkarın ve tekrar suya sokup 1 dakika daha bekletin.
Eğer büyük bir kazanınız yoksa filtreyi döndürerek arkalı önlü olacak şekilde kaynayan suda bekletin.
Bu işlemden sonra filtre yağdan arınacak ve adeta yeni bir görünüm kazanacak.
Tencere ve tavalara yeni bir görünüm kazandırmak için bu numarayı deneyin;
Tavanın içine ince bir tabaka olacak şekilde su dökün.
Ardından içine 1/2 fincan beyaz sirke ekleyin.
Ocağın üzerinde bu karışımı bir iki dakika kadar kaynatın.
Tavayı ocaktan alın, içine bir avuç kabartma tozu ekleyin.
Su ılıdıktan sonra tavayı fırçalayın.
Ardından iyi bir şekilde durulayın.
Mutfak süngerleri, tonlarca bakteri içerebilir. Bu nedenle 2,3 günde bir temizlenmesi gerekir. Temizlemenin yolları ise;
Süngeri bir bardak su ile mikrodalgada 30 saniye kadar bekletin.
Ardından bulaşık makinesine yerleştirin ve diğer bulaşıklarla yıkamaya bırakın. Kullanmadan önce süngerin kurumasını bekleyin.
Fırın tepsilerinde donan yemek ve yağ kalıntılarından kurtulmak için;
Bir miktar bulaşık deterjanını ve kabartma tozunu karıştırıp tepsinin lekeleri bölümlerine sürün ve içine sıcak su ilave edin.
15 dakika bekletikten sonra alüminyum folyo ile ovun, ardından duru su ile durulayın.
Ulaşılması zor yerleri temizlemek için ıslak havluyu kirli bölgeye yerleştirin ve kahvaltı bıçağı ile havluya yön verin.
Küçük bir plastik torba hazırlayın.
Torbanın içine beyaz sirke ilave edin. Miktarını bol tutun.
Torbayı musluğun ağzına geçirin ve lastik ile bağlayarak sabitleyin.
Yaklaşık bir saat boyunca bu şekilde bekletin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum