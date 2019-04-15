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Mutfağınızı pırıl pırıl yapacak en etkili temizleme yöntemleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ne kadar temizlersek temizleyelim her evde mutfak ne yazık ki mikrop doludur. Gözle görülmeyen bu mikroplar grip, soğuk algınlığı ile başlayıp bitmek bilmeyen çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Bu nedenle kapsamlı temizlik sağlığınız için oldukça önemli.

Mutfağınızı pırıl pırıl yapacak en etkili temizleme yöntemleri

Kusursuz bir mutfak için bu bilgiler çok işinize yarayacak sevgili okur...

Mutfak fayansları yeni bir görünüm kazansın

fayans

Fayanslar farkında olmadığımız kadar kir barındırır. Temizlemek için;

Fayansların üzerine kabartma tozu serpin.

Beyaz sirkeyi suyla karıştırın ve püskürtmeli bir şişeye doldurun. Ardından beyaz sirkeyi kabartma tozunun üzerine püskürtün.

Birkaç dakika bu şekilde beklemesine müsade edin.

Ardından diş fırçasıyla fayansı temizleyin.

Aspiratör filtresi

aspiratör

Mutfağın en çok yağ tutan yeridir. Temizlemek ise bir hayli güçtür. İşte bu temizliği doğru bir şekilde yapabilmek için;

Filtreyi çıkarın.

Büyük bir paslanmaz çelik tencerede suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içine 1/2 fincan kabarma tozu ekleyin.

Filtrenin ucunu maşa yardımıyla tutun ve kaynayan suyun içine daldırın. Yaklaşık 1 dakika bekletin.

Filtreyi sudan çıkarın ve tekrar suya sokup 1 dakika daha bekletin.

Eğer büyük bir kazanınız yoksa filtreyi döndürerek arkalı önlü olacak şekilde kaynayan suda bekletin.

Bu işlemden sonra filtre yağdan arınacak ve adeta yeni bir görünüm kazanacak.

Eski tavalar ilk günkü gibi olsun

tava

Tencere ve tavalara yeni bir görünüm kazandırmak için bu numarayı deneyin;

Tavanın içine ince bir tabaka olacak şekilde su dökün.

Ardından içine 1/2 fincan beyaz sirke ekleyin.

Ocağın üzerinde bu karışımı bir iki dakika kadar kaynatın.

Tavayı ocaktan alın, içine bir avuç kabartma tozu ekleyin.

Su ılıdıktan sonra tavayı fırçalayın.

Ardından iyi bir şekilde durulayın.

Mutfak süngerlerini de temizleyin

sünger

Mutfak süngerleri, tonlarca bakteri içerebilir. Bu nedenle 2,3 günde bir temizlenmesi gerekir. Temizlemenin yolları ise;

Süngeri bir bardak su ile mikrodalgada 30 saniye kadar bekletin.

Ardından bulaşık makinesine yerleştirin ve diğer bulaşıklarla yıkamaya bırakın. Kullanmadan önce süngerin kurumasını bekleyin.

Fırın yağlarından kurtulun

tepsi

Fırın tepsilerinde donan yemek ve yağ kalıntılarından kurtulmak için;

Bir miktar bulaşık deterjanını ve kabartma tozunu karıştırıp tepsinin lekeleri bölümlerine sürün ve içine sıcak su ilave edin.

15 dakika bekletikten sonra alüminyum folyo ile ovun, ardından duru su ile durulayın.

Tezgah aralarını unutmayalım

tezgah

Ulaşılması zor yerleri temizlemek için ıslak havluyu kirli bölgeye yerleştirin ve kahvaltı bıçağı ile havluya yön verin.

Mutfak musluğunu parlatın

musluk

Küçük bir plastik torba hazırlayın.

Torbanın içine beyaz sirke ilave edin. Miktarını bol tutun.

Torbayı musluğun ağzına geçirin ve lastik ile bağlayarak sabitleyin.

Yaklaşık bir saat boyunca bu şekilde bekletin.


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