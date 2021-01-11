Mutfak tasarımınıza minimal dokunuşlar: Evde ahşap bulaşıklık nasıl yapılır?

Hem ferah hem tamamlayıcı bir mutfak tasarımı isteyenler için dolap malzemeleri, düzeni ve kullanılan mutfak gereçlerinin yanı sıra küçük detaylarla da istenilen görünümü yakalamak mümkün. Bu konuda tavsiyelerde bulunan Tasarımcı Kerim Gülmez, ahşap bulaşıklığın bile dekorasyonu tamamlama açısından hayat kurtaran bir rol üstlenebileceğini söylüyor. Evinde çok para harcamadan hayalindeki mutfağa kavuşmak isteyenler için küçük tüyolar veren Gülmez, ahşap bulaşıklık yapımını anlattı. Yapımı oldukça pratik ahşap bulaşıklık için evinizde kesebileceğiniz ya da dışarıda kestirebileceğiniz birkaç ahşap parçasıyla harikalar yaratabileceğinizi anlatan Tasarımcı Kerim Gülmez, adım adım yapılması gerekenleri anlattı: İLK ADIM AHŞAP PARÇALAR KESTİRMEK "Kestirdiğimiz tahtaları (burada tabi yuvarlak çubukları kullanacağız) herhangi bir yapı markette bulabilirsiniz.Yalnız bunlar tek parça halinde satılmıyor.100 cm olarak satılıyor. Siz bunları istediğiniz yükseklikte kestirebilirsiniz. Ben 14 cm kestim. Bunları monte edeceğim ahşabın ölçüleri de 1.8 kalınlığında, 17 cm uzunluğunda ve 3 cm genişliğinde.

Burada yapmamız gereken iş şu; ilk önce yuvarlak tahtaları deleceğimiz yerlere kurşun kalemde birer işaret atıyoruz. Ben sizin için örnek olsun diye tekli versiyonunu yapacağım. Siz daha sonra isterseniz bunun 30cm-40cm dörtlüsünü altılısını da yapabilirsiniz, isterseniz üstüne bir kat daha çıkabilirsiniz. İşaretledikten sonra aynı şekilde parelelliği bozmadan yan tarafı da işaretliyorum. Arasına bir tabak gireceği için arasına bir tabakklık mesafe bırakıyorum ve orayı da işaretliyorum. Yine paralelliği bozmuyorum yan tarafı da işaretliyorum.

Şimdi işaretleme işlemlerini bitirdik. Burada akülü vidalamaya ihtiyacımız var ya da matkap olabilir.Bunların genişliği şuanda 8 mm. O yüzden 8 mmlik bir matkap ucu kullanalım. Açacağımız deliklere bu yuvarlak ahşapları yerleştireceğiz. Delikleri ne kadar düz açarsak ahşaplar o kadar dik durur. O yüzden de gönyeden yardım alalım. HİZAYA DİKKAT! Hizayı bozmadan, çok da bastırmadan yuvarlakları yerleştireceğimiz ahşabı delmeye başlayalım. Birinci deliğimizi hemen açtık bu kısımları daha sonra zımparayla temizleyeceğiz. İlk örneği gördükten sonra diğer deliklerimizi de açacağız. Ortalıyorum ve gönyeyi alıyorum.