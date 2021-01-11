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Mutfak tasarımınıza minimal dokunuşlar: Evde ahşap bulaşıklık nasıl yapılır?

Betül Songur Betül Songur 11.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Evin en fonksiyonel alanları arasında bulunması gereken mutfakta dekorasyon için tercih edilecek ürünler de büyük önem taşıyor. Özellikle ev hanımlarının uzun zaman geçirdiği mutfakların, kullanışlı olması kadar göze hitap etmesine de önem veriliyor. Bu noktada pek çok kişinin son zamanlardaki tercihi ahşap dekoratif ürünlerden yana oluyor. Doğayı kucaklayan bu tasarımlarla sade şıklık evlere taşınıyor.

Hem ferah hem tamamlayıcı bir mutfak tasarımı isteyenler için dolap malzemeleri, düzeni ve kullanılan mutfak gereçlerinin yanı sıra küçük detaylarla da istenilen görünümü yakalamak mümkün. Bu konuda tavsiyelerde bulunan Tasarımcı Kerim Gülmez, ahşap bulaşıklığın bile dekorasyonu tamamlama açısından hayat kurtaran bir rol üstlenebileceğini söylüyor. Evinde çok para harcamadan hayalindeki mutfağa kavuşmak isteyenler için küçük tüyolar veren Gülmez, ahşap bulaşıklık yapımını anlattı.

Yapımı oldukça pratik ahşap bulaşıklık için evinizde kesebileceğiniz ya da dışarıda kestirebileceğiniz birkaç ahşap parçasıyla harikalar yaratabileceğinizi anlatan Tasarımcı Kerim Gülmez, adım adım yapılması gerekenleri anlattı:

İLK ADIM AHŞAP PARÇALAR KESTİRMEK

"Kestirdiğimiz tahtaları (burada tabi yuvarlak çubukları kullanacağız) herhangi bir yapı markette bulabilirsiniz.Yalnız bunlar tek parça halinde satılmıyor.100 cm olarak satılıyor. Siz bunları istediğiniz yükseklikte kestirebilirsiniz. Ben 14 cm kestim. Bunları monte edeceğim ahşabın ölçüleri de 1.8 kalınlığında, 17 cm uzunluğunda ve 3 cm genişliğinde.

Burada yapmamız gereken iş şu; ilk önce yuvarlak tahtaları deleceğimiz yerlere kurşun kalemde birer işaret atıyoruz. Ben sizin için örnek olsun diye tekli versiyonunu yapacağım. Siz daha sonra isterseniz bunun 30cm-40cm dörtlüsünü altılısını da yapabilirsiniz, isterseniz üstüne bir kat daha çıkabilirsiniz.

İşaretledikten sonra aynı şekilde parelelliği bozmadan yan tarafı da işaretliyorum. Arasına bir tabak gireceği için arasına bir tabakklık mesafe bırakıyorum ve orayı da işaretliyorum. Yine paralelliği bozmuyorum yan tarafı da işaretliyorum.
Şimdi işaretleme işlemlerini bitirdik. Burada akülü vidalamaya ihtiyacımız var ya da matkap olabilir.Bunların genişliği şuanda 8 mm. O yüzden 8 mmlik bir matkap ucu kullanalım. Açacağımız deliklere bu yuvarlak ahşapları yerleştireceğiz. Delikleri ne kadar düz açarsak ahşaplar o kadar dik durur. O yüzden de gönyeden yardım alalım.

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HİZAYA DİKKAT!

Hizayı bozmadan, çok da bastırmadan yuvarlakları yerleştireceğimiz ahşabı delmeye başlayalım.

Birinci deliğimizi hemen açtık bu kısımları daha sonra zımparayla temizleyeceğiz. İlk örneği gördükten sonra diğer deliklerimizi de açacağız. Ortalıyorum ve gönyeyi alıyorum.

Şimdi dört tane delik açtık. Bu deliklerde kalan kaba çapakları 120 numara zımparayla temizleyelim. Aynı şekilde alt kısmı da temizleyelim.

BİRBİRİNİ TUTMASI İÇİN YANLARDAN DELİKLER AÇILACAK

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Üsteki delikleri açtık şimdide birbirini tutsun diye yanlara delikler açacağız. Yine paralelliği bozmadan hizalıyorum birbirine ve sarjlı vidalamamı kullanıyorum.

Yandaki delikleri de açtık. Ardından çapakları siliyoruz ve temizliyoruz. Delme işlememiz tamam, şimdi yapıştırıcımızı alıyoruz.Yanlara temas edecek şekilde yapıştırıcımızı ahşaba sürüyoruz ve içine geçiriyoruz. Aynı şekilde diğer taraflara yapıyoruz. Bu uygulamada yüksekliklere dikkat edelim. Şimdi dörtlüleri birleştirdik. Şimdi de sağa sola kaymasın diye yanlardan birleştireceğiz. Yine yapıştırıcı kullanıyoruz.

Yanlardan bastırdık ve 15-20 sn donmasını bekliyoruz. Yapıştırıcılarımız dondu, şu anda ahşap tabaklığımız kullanıma hazır. Ben sadece deneme versiyonu olarak bunun tekli halini yaptım. Uygulamasını size göstereyim. Siz bunun isterseniz 6'lı, 7'li, 10'lu 12'li örneğini tahtaları uzun tutarak yapabilirsiniz.

CİLA VE VERNİK KULLANIMINA DİKKAT!

Burada dikkat etmemiz gereken şey bu ürün sürekli temas edeceğinden dolayı çok iyi verniklemeli ve cilalamalıyız.Buna gerekiyorsa dört kat vernik atılmalı ve üstüne de kurudukdan sonra birer kat ikişer kat cila sürebilirsiniz. 24 saat kuruma süresi bittikten sonra ürünü rahatça kullanabilirsiniz."

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