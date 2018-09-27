Mutfakta en çok yapılan 7 pişirme hatası

Koyu renkli pişirme kabı kullanın

Pişirme tavalarınızı yaz aylarında tişörtler gibi düşünün; daha koyu renkler, daha fazla ısı emecektir. Daha koyu tavalar, kavrulmuş sebzeler yapmak için harikadır, ancak hassas fırınlanmış ürünler için çok doğru değildir. Çoğu tarif için iyi bir kural; koyu tepsileri kullanırken pişirme sıcaklığını olması gerekenden 5 derece azaltın.

Yumurta boylarına dikkat



Ortadan jumboya kadar çeşitli boyutlarda yumurtalar vardır ve hepsi oldukça farklıdır. Pişirme için, çoğu yemek tarifinde büyük yumurtalar kullanılır ve yanlış büyüklükteki yumurta kullanmak, tarifi bozabilir. Genel olarak, tarifiniz hangi yumurtanın kullanılacağını belirtmiyorsa, büyük yumurta kullanın.

Eritme kaplarınızın içlerinin kuru olduğundan emin olun



Çikolata eritirken kabınız ıslaksa ve su erimiş çikolatanın içine girmişse ne yazık ki çikolata topaklanmaya başlayacaktır. Bu yüzden eritmeye başlamadan önce son kez kasenizi kurulayın. Nemli de olmaması lazım çünkü tek bir su damlacığı bile çikolatanın yapısını bozmaya yetecektir.

Pişirme esnasında fırının kapağıyla oynamayın



Pişirme sırasında fırın kapısının açılması cazip gelebilir, ancak bazı tariflerde bu durum sıkıntı yaşatabilir. Örneğin pofuduk bir kek yapmak istiyorsanız fırının kapağını açmamalısınız çünkü bu formdaki kekler sıcaklık değişimi sonucunda aniden sönebilir.