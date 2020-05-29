Mutfakta hayat kurtaran 6 etkili yöntem

Mutfakta bir profesyonel gibi çalışmak ve iş yaparken hataları en aza indirmek istiyorsanız bu 6 yöntemi mutlaka öğrenmelisiniz. Hem israfı azaltmak hem de sağlıklı yemekler yemek sizin elinizde.

YİYECEKLERİ MİKRODALGADA EŞİT ISITMA YÖNTEMİ

Yiyeceklerinizi mikrodalga fırında ısıttıktan sonra orta kısmın çok sıcak olmadığını, tabağın kenarlarının ise sıcak olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni mikrodalgaların yemeğinize radyo dalgaları göndermesi, ancak fırınların yaptığı gibi alttan ısıtmamasıdır. Bunu önlemek için ısıtacağınız yiyeceği tabağın kenarına doğru bir halka şeklinde yayın ve ortasını boş bırakmaya özen gösterin.

PATATESİN BOZULMASINI ÖNLEYEN YÖNTEM

Patateslerin filizlenip çöpe gitmesini önlemek için onların içine bir adet elma koyun ve kesinlikle soğanlarla aynı yerde tutmayın. Patatesleri elma ile birlikte serin ve karanlık bir alanda saklayın.

ÖZEL BİR ALETE GEREK YOK: YUMURTA SARISI VE BEYAZI AYIRMAYI SAĞLAYAN YÖNTEM

Yumurta sarısı ve beyazını birbirinden ayırmak için özel bir aparata ihtiyacınız yok. Bu işlem için süzgeç kaşıklarından faydalanın. Yumurtayı bir kabın içine kırın. Süzgeç kaşıkla yumurtanın sarısını alıp başka bir kaba aktarın.