Mutfakta hayat kurtaran 6 etkili yöntem

Mutfakta bir profesyonel gibi çalışmak ve iş yaparken hataları en aza indirmek istiyorsanız bu 6 yöntemi mutlaka öğrenmelisiniz. Hem israfı azaltmak hem de sağlıklı yemekler yemek sizin elinizde.
Yiyeceklerinizi mikrodalga fırında ısıttıktan sonra orta kısmın çok sıcak olmadığını, tabağın kenarlarının ise sıcak olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni mikrodalgaların yemeğinize radyo dalgaları göndermesi, ancak fırınların yaptığı gibi alttan ısıtmamasıdır. Bunu önlemek için ısıtacağınız yiyeceği tabağın kenarına doğru bir halka şeklinde yayın ve ortasını boş bırakmaya özen gösterin.
Patateslerin filizlenip çöpe gitmesini önlemek için onların içine bir adet elma koyun ve kesinlikle soğanlarla aynı yerde tutmayın. Patatesleri elma ile birlikte serin ve karanlık bir alanda saklayın.
Yumurta sarısı ve beyazını birbirinden ayırmak için özel bir aparata ihtiyacınız yok. Bu işlem için süzgeç kaşıklarından faydalanın. Yumurtayı bir kabın içine kırın. Süzgeç kaşıkla yumurtanın sarısını alıp başka bir kaba aktarın.
Zamanla keskinliğini kaybeden bıçakları eski haline çevirmek için bir kupa alın ve ters çevirin. Şimdi kupanın kenarındaki bıçağı 45 derece açıyla keskinleştirebilirsiniz.
Çilek, hızlı çürüyen meyvelerin başında gelir. Onları olabildiğince taze tutmak için sirke-su banyosu yaptırın. Bir kahve fincanı beyaz sirke ile 8 bardak suyu karıştırın. Bu karışımın içinde çilekleri yaklaşık yarım saat bekletin. Ardından soğuk sudan geçirin.
Pişirdiğiniz kurabiyelerin ilk günkü gibi taze kalmasını istiyorsanız kurabiye kavanozunun içine bir parça elma kurusu ekleyin. Onları taze tutmak için son derece etkili bir ipucu.
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