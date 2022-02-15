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Mutfaktaki eğlencenin adı: Probis tarifi

15.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem doyurucu hem besleyici en lezzetli bakkal atıştırmalıklarından biri olan probis bisküvisini evde hazırlamak ve doyasıya tüketmek ister misiniz? Mis gibi muz aroması ve yüksek orandaki protein değerleriyle severek tüketeceğiniz probis için malzemeleri hazırlayın! Evinizin fırınında hazırlanabilecek çok lezzetli bir tarif için sizlerleyiz.

Mutfaktaki eğlencenin adı: Probis tarifi

İçerisinde hiçbir katkı maddesi barındırmayan probisi evde yapmak için ihtiyaç duyacağınız malzemeler oldukça basit. Palm yağı, koruyucu madde içermeyen bu tarif çocuklarınız ve sizin için de oldukça iyi bir seçenek! Bol bol yapıp, kavanozda da saklanabilen bu tarifimizi, mutlaka denemenizi öneririz. Çayın ve kahvenin yanına çok iyi giden probis tarifimiz sizler için hazırlandı! Buyurun tarife geçelim...

PROBİS TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 8,5 çorba kaşığı tereyağı

  • 2 çorba kaşığı pudra şekeri

  • 1 paket muzlu puding

  • 1 çimdik tuz

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 3,5 ya da 4 su bardağı un

ARALARINA SÜRMEK İÇİN

  • 100 gram sürmelik çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir karıştırma kabının içerisine oda sıcaklığına getirdiğiniz tereyağını alın.

  • Tereyağını spatula yardımıyla iyi bir şekilde ezin. Sürülebilir bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Ayrı bir kabın içerisine yumurtayı kırın ve iyi bir şekilde çırpın.

  • Yumuşak bir hale getirdiğiniz tereyağının üzerine çırpılmış yumurtayı ilave edin.

  • Bu karışımın üzerine ayçiçeği yağını da ekleyin.

  • Çırpma teli yardımıyla tüm sıvı malzemeleri homojen bir kıvama getirin.

  • Muzlu pudingi hazırlanan harca ekleyin ve mikserle çırpma işlemine başlayın.

  • 3-4 dakika boyunca (muzlu puding çözünene dek) çırpmayı sürdürün.

  • Ardından karışıma bir çimdik tuz ekleyin.

  • Pudra şekerini de ilave edin.

  • Bir tel süzgeç yardımıyla unu, vanilyayı ve kabartma tozunu eleyip, karışıma dökün.

  • Spatula yardımıyla aşağıdan yukarı hamuru toparlayarak karıştırın. Elinize yapışmayan bir hamur elde edin.

  • Toparlanan hamuru 15-20 dakika boyunca dinlendirin.

  • Hamuru yuvarlak yuvarlak parçalara ayırıp, tıpkı probis gibi ince yuvarlak bir şekle getirin.

  • İsterseniz eğlenceli bir kalıpla da şekiller verebilirsiniz.

  • Probisleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı bir şekilde dizin.

  • 180 derecede önceden ısıttığınız fırında probisleri yaklaşık 10 dakika pişirin.

  • Kurabiyelerin üstü hafif pembeleşince hemen fırından çıkarın.

  • Bisküvilerin tepsiye değen düz taraflarına biraz çikolata sürün ve diğer bir bisküviyle kapatın.

  • Soğuyana kadar dinlendirip servise geçebilirsiniz.

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