Mutfaktaki eğlencenin adı: Probis tarifi

İçerisinde hiçbir katkı maddesi barındırmayan probisi evde yapmak için ihtiyaç duyacağınız malzemeler oldukça basit. Palm yağı, koruyucu madde içermeyen bu tarif çocuklarınız ve sizin için de oldukça iyi bir seçenek! Bol bol yapıp, kavanozda da saklanabilen bu tarifimizi, mutlaka denemenizi öneririz. Çayın ve kahvenin yanına çok iyi giden probis tarifimiz sizler için hazırlandı! Buyurun tarife geçelim...

PROBİS TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

8,5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket muzlu puding

1 çimdik tuz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5 ya da 4 su bardağı un

ARALARINA SÜRMEK İÇİN

100 gram sürmelik çikolata

HAZIRLANIŞI