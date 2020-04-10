Mutfaktaki tahta kaşıklar bakteri yuvası olabilir! Temizlemek için...

Her ne kadar metal ve silikondan üretilen mutfak gereçleri yaygınlaşmış olsa da geleneksel tahta kaşıkların yerini asla tutamıyor. Doğal bir ürün olan tahta kaşıkların deterjanla ve bulaşık makinesinde temizlenmesi oldukça sakıncalı sonuçlar doğuruyor. Evinizde bulunan sirke, karbonat ve zeytinyağı gibi doğal içerikleri kullanarak tahta kaşıklarınızı hiçbir kimyasala maruz kalmadan kirlerinden arındırabilirsiniz. Böylece hem temiz hem de ilk günkü gibi parlayan tahta kaşıklar elde edebilirsiniz. Deterjanlara yüklü miktarda para ödemek yerine evinizdeki malzemelerle bütçe dostu çözümler üretebilirsiniz.

SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLEME

Geleneksel temizlik malzemelerinden biri olan sirke tahta kaşıkların kirlerden arındırılmasında da oldukça etkilidir. Sirkeye eklenen karbonat sayesinde daha kuvvetli bir temizleyici elde edebilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı sirke ile 1 paket karbonata ihtiyacınız var. Tahta kaşıklarınızı bu içerikle temizlemek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Derin bir tencereye temizlenmesini istediğiniz tahta kaşıkları ekleyin.

Tencerenin içerisine sirke ile karbonatı dökün.