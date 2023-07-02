Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Mutlu evliliği o gerçekle bir anda tepe taklak oldu! 25 yıllık kocasının kadın olduğu ortaya çıktı

Mutlu evliliği o gerçekle bir anda tepe taklak oldu! 25 yıllık kocasının kadın olduğu ortaya çıktı

02.07.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu evliliği olan üç çocuk annesi bir kadın, 25 yıllık eşine dair gerçeği öğrendiğinde hayatı alt üst oldu. Kocasını önce kadın külotu giyerken yakalayan kadın, sonraki yıllarda eşinin ismini değiştirdiğini ve hormon tedavisine başladığını belirtti.

Mutlu evliliği o gerçekle bir anda tepe taklak oldu! 25 yıllık kocasının kadın olduğu ortaya çıktı

25 yıllık evli ve üç çocuk annesi bir kadının yaptığı açıklama İngitere'de gündem oldu. Mutlu bir evliliği olduğunu zanneden kadının kocasına dair itirafı duyanları şaşırttı.

wedding-rings-g328c9833a_1280

Daily Mail'de yer alan habere göre; eşini önce kadın külotu giyerken yakalayan ve sonraki yıllarda da adını Charlize olarak değiştirdiğini ve hormon tedavisine başladığını öğrenen kadın yaşadıkları karşısında şaşırdı.

bouquet-gdc6138373_1280

Bu durumun çocukları üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan kadın transfobik olmadığını söyledi ve 25 yıllık evliliğin ardından kendini kandırılmış hissettiğini belirtti.

wedding-rings-g8bd3fce17_1280

KOCASINI KADIN KÜLODU GİYERKEN YAKALADI

Acılı kadın kocasını ilk olarak nasıl yakaladığını şöyle anlattı:

“Yanlışlıkla onu evde Noel için bana aldığı kırmızı külotu giymiş halde buldum. Çıktığımı düşünmüştü. Üç genç çocuğumuz alt katta, çalışma odasında birlikte film izliyorlardı."

guy-g0aeffa7aa_1280

"HAYATIN PİYANGOSUNU KAZANDIĞIMI SANIYORDUM"

Yaptığı açıklamada “Adil olmak gerekirse, çok utanmıştı. 25 yıldır evliyiz ve 20’li yaşlarımızın başından beri birlikteydik. Benden iki yaş büyüktü, çok uyumlu görünüyordu. Onu sevdim. Biz çok mutlu, normal bir aileydik ya da bana öyle geliyordu. Hayatın piyangosunu kazandığımı sanıyordum.” ifadelerini kullanan kadının başına gelenler bu olayla sınırlı değil.

woman-g7c3f844d7_1280

Yaşadıkları nedeniyle çok utandığını ve bu konuyu kimseyle konuşamadığını belirten kadın bir süre sonra çift terapisine gitmeye başladıklarını söyledi. Kocasının da yalnızca kadın kıyafeti giymek isteği olduğu konusunda güvence vermesi üzerine durumu kabullenen kadın ikinci şoku ise ilerleyen günlerde yaşadı.

heart-g3255234e2_1280

Evinin tavan arasında, 43 numara topuklu ayakkabı, file taytlar, makyaj malzemeleri, sabahlıklar ve uzun, kumral bir peruk içeren tanımadığı bir bavul bulan kadın, çift terapisine devam ettiklerini belirtti.

people-g5588e69ac_1280

Bir süre sonra adam iyileştiğini söyleyince çift terapisini bıraktılar fakat kadın, eşinin çevirdiği gizli işlerden ve yaptığı alışverişlerden bir şekilde haberdar oldu.

woman-gb1ca6a47b_1280

Bunun üzerine çocukları için aynı evde yaşayan ama karı - koca hayatları olmayan çift, çocukları büyüdükten sonra yollarını ayırma kararı aldı.

woman-ga28a436d0_1280

Sonrasında eski eşinin cinsiyet değiştirme sürecine başladığını, hormon aldığını, adını Charlize olarak değiştirdiğini ve ameliyat olduğunu öğrenen kadın "Çok şükür yeni bir ilişki içindeyim ve üç çocuğum da sağlıklı bir şekilde hayatla baş ediyorum.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en seksi voleybolcusu! Bikini üstü göğüslerine küçük geldi Dünyanın en seksi voleybolcusu! Bikini üstü göğüslerine küçük geldi
Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti... Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...
Denizin ortasında cinsel taciz isyan ettirdi! O plajda şoke eden saldırılarDenizin ortasında cinsel taciz isyan ettirdi! O plajda şoke eden saldırılar
Anahtar Kelimeler:
evlilik

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Dünyanın en seksi voleybolcusu! Bikini üstü göğüslerine küçük geldi

Dünyanın en seksi voleybolcusu! Bikini üstü göğüslerine küçük geldi

Süper mini şortuyla şov yaptı! Görenler iç çamaşırı zannetti

Süper mini şortuyla şov yaptı! Görenler iç çamaşırı zannetti

Tangasıyla şov yaptı! Bluzunu yukarı kaldırıp kalçasını gösterdi

Tangasıyla şov yaptı! Bluzunu yukarı kaldırıp kalçasını gösterdi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.