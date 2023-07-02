Mutlu evliliği o gerçekle bir anda tepe taklak oldu! 25 yıllık kocasının kadın olduğu ortaya çıktı

25 yıllık evli ve üç çocuk annesi bir kadının yaptığı açıklama İngitere'de gündem oldu. Mutlu bir evliliği olduğunu zanneden kadının kocasına dair itirafı duyanları şaşırttı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; eşini önce kadın külotu giyerken yakalayan ve sonraki yıllarda da adını Charlize olarak değiştirdiğini ve hormon tedavisine başladığını öğrenen kadın yaşadıkları karşısında şaşırdı.

Bu durumun çocukları üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan kadın transfobik olmadığını söyledi ve 25 yıllık evliliğin ardından kendini kandırılmış hissettiğini belirtti.

KOCASINI KADIN KÜLODU GİYERKEN YAKALADI

Acılı kadın kocasını ilk olarak nasıl yakaladığını şöyle anlattı:

“Yanlışlıkla onu evde Noel için bana aldığı kırmızı külotu giymiş halde buldum. Çıktığımı düşünmüştü. Üç genç çocuğumuz alt katta, çalışma odasında birlikte film izliyorlardı."

"HAYATIN PİYANGOSUNU KAZANDIĞIMI SANIYORDUM"

Yaptığı açıklamada “Adil olmak gerekirse, çok utanmıştı. 25 yıldır evliyiz ve 20’li yaşlarımızın başından beri birlikteydik. Benden iki yaş büyüktü, çok uyumlu görünüyordu. Onu sevdim. Biz çok mutlu, normal bir aileydik ya da bana öyle geliyordu. Hayatın piyangosunu kazandığımı sanıyordum.” ifadelerini kullanan kadının başına gelenler bu olayla sınırlı değil.

Yaşadıkları nedeniyle çok utandığını ve bu konuyu kimseyle konuşamadığını belirten kadın bir süre sonra çift terapisine gitmeye başladıklarını söyledi. Kocasının da yalnızca kadın kıyafeti giymek isteği olduğu konusunda güvence vermesi üzerine durumu kabullenen kadın ikinci şoku ise ilerleyen günlerde yaşadı.

Evinin tavan arasında, 43 numara topuklu ayakkabı, file taytlar, makyaj malzemeleri, sabahlıklar ve uzun, kumral bir peruk içeren tanımadığı bir bavul bulan kadın, çift terapisine devam ettiklerini belirtti.

Bir süre sonra adam iyileştiğini söyleyince çift terapisini bıraktılar fakat kadın, eşinin çevirdiği gizli işlerden ve yaptığı alışverişlerden bir şekilde haberdar oldu.

Bunun üzerine çocukları için aynı evde yaşayan ama karı - koca hayatları olmayan çift, çocukları büyüdükten sonra yollarını ayırma kararı aldı.

Sonrasında eski eşinin cinsiyet değiştirme sürecine başladığını, hormon aldığını, adını Charlize olarak değiştirdiğini ve ameliyat olduğunu öğrenen kadın "Çok şükür yeni bir ilişki içindeyim ve üç çocuğum da sağlıklı bir şekilde hayatla baş ediyorum.” dedi.

