Mutlu kedi eve ölü fare getirir

Kedilerin eve ölü fare getirme problemi, özellikle bahçeli bir evde oturan kedi sahiplerinin çok iyi bildiği bir sorun.Eğer ev sahibi kedisini çok mutlu ederse, onunla arası iyiyse, kedi mutluysa, sahibine teşekkür etmek için dışarda bir fare yakalayıp eve getiriyor. Bu fareyi ise sahibinin yatağına ya da koltuğuna bırakabiliyor.

Kediler için bir “teşekkür” anlamına gelen bu hareket ev sakinleri içinse büyük bir hijyenik kabus. Evde yaşayan ve henüz hijyen algısı oluşmamış küçük çocuklar varsa, ebeveynler fark edene kadar çocukların bu ölü fareyle oynaması ise daha büyük bir kabus. Amazon için yapay zeka ve akıllı ev teknolojileri geliştiren mühendisler şimdi bu soruna bir çözüm bulduklarını düşünüyorlar.

Kedilerin bahçeden eve girip çıkmasını sağlayan mini kapıyı akıllı hale getiren amazon mühendisleri, kapının önünü kontrol eden minik kameralarla kedinin içeri girmeye çalıştığı her defasında yüzünü tarıyor.

Eğer kedinin ağzında bir fare olduğunu fark ederse, kapıyı kilitleyip açmıyor. Hatta ev sahibine bu “sakıncalı” hediye konusunda alarm veriyor. Böylece ev sahibi hediyeyi evin dışında kabul edebiliyor. Kedinin gönlünü hoş tutması, ardından da tüm gerekli hijyenik önlemleri alması mümkün oluyor.

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