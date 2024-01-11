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  4. Mutluluğu kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ayrıldı

Mutluluğu kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ayrıldı

11.01.2024 16:58 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen 'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı. İrem Helvacıoğlu'nun mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift birbirini takipten çıktı.

Son olarak yakında Kanal D'de başlayacak olan 'Senden Önce' dizisinin kadrosuna katılan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

irem helvacıoğlu

Eylül ayında Mecidiyeköy'deki bir lansman çıkışında ilk kez el ele görüntülenen çiftten Helvacıoğlu; ilişkisi hakkında "Güzel, her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.

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Muhabironline'ın haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ayrıldı. Ayrılığın nedeni bilinmezken, ikili birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.

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İrem Helvacıoğlu Oyuncu ünlü oyuncu
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