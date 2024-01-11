Mutluluğu kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ayrıldı

Son olarak yakında Kanal D'de başlayacak olan 'Senden Önce' dizisinin kadrosuna katılan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Eylül ayında Mecidiyeköy'deki bir lansman çıkışında ilk kez el ele görüntülenen çiftten Helvacıoğlu; ilişkisi hakkında "Güzel, her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.

Muhabironline'ın haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ayrıldı. Ayrılığın nedeni bilinmezken, ikili birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.





