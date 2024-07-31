Muz kızartması tarifi: Muz kızartması nasıl yapılır?

Aşağıdaki tarifi uygulayarak hem tatlı hem de atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Muz kızartması tarifini belirtilen malzemelerle hazırladıktan sonra pudra şekeri ya da yanında dondurma ile de servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 4 muz

2 kaşık mısır nişastası

Kaplamak için:

1 yumurta

1 bardak süt

1 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın