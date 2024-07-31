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    Muz kızartması tarifi: Muz kızartması nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 03:06
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    Muzu her seferinde aynı şekilde yemekten sıkıldıysanız bu farklı tarifi mutlaka denemelisiniz. Yemek davetlerinde ya da öğünlerde yemek sonrası tatlı olarak da sunabileceğiniz ve farklı ürünlerle birlikte servis edebileceğiniz enfes bir tarifimiz var: Muz kızartması! İşte muz kızartması tarifi...

    Muz kızartması tarifi: Muz kızartması nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon 430kal

    Aşağıdaki tarifi uygulayarak hem tatlı hem de atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Muz kızartması tarifini belirtilen malzemelerle hazırladıktan sonra pudra şekeri ya da yanında dondurma ile de servis edebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 4 muz
    • 2 kaşık mısır nişastası
    • Kaplamak için:
    • 1 yumurta
    • 1 bardak süt
    • 1 bardak un
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 çay kaşığı tarçın

    TARİF

    • Kaplama için malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
    • Muzları soyun ve küçük küçük dilimleyin.
    • Nişastaya bulayın.
    • Daha sonra karışıma bulayın.
    • Kızgın yağda kızartın.
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    Chef GPT
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    muz tarif
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