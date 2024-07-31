Muz kızartması tarifi: Muz kızartması nasıl yapılır?

Muzu her seferinde aynı şekilde yemekten sıkıldıysanız bu farklı tarifi mutlaka denemelisiniz. Yemek davetlerinde ya da öğünlerde yemek sonrası tatlı olarak da sunabileceğiniz ve farklı ürünlerle birlikte servis edebileceğiniz enfes bir tarifimiz var: Muz kızartması! İşte muz kızartması tarifi...
Aşağıdaki tarifi uygulayarak hem tatlı hem de atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Muz kızartması tarifini belirtilen malzemelerle hazırladıktan sonra pudra şekeri ya da yanında dondurma ile de servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
4 muz
2 kaşık mısır nişastası
Kaplamak için:
1 yumurta
1 bardak süt
1 bardak un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
TARİF
Kaplama için malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
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