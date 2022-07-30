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Müzenin ricası gündem oldu! Sürekli cinsel ilişkiye girenleri yakalayınca...

30.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'daki bir askeri müze, güvenlik kamerası görüntülerinde bir dizi çiftin müze alanında cinsel ilişkiye girdiğini gördükten sonra insanların burada seks yapmayı bırakmaları için bir ricada bulundu.

Müzenin ricası gündem oldu! Sürekli cinsel ilişkiye girenleri yakalayınca...

Polonya, Świnoujście'deki 19. yüzyıldan kalma eski bir Prusya kalesinin parçası olan Fort Gerhard müzesi, defalarca güvenlik kamerası kayıtlarında cinsel ilişkiye giren çiftleri yakaladıktan sonra, insanlardan kibarca 19. yüzyıldan kalma Prusya kalelerinin karanlık köşelerinde sevişmeyi bırakmalarını talep etmek zorunda kaldı.

''ARS AMANDİ OLMASIN''

Kale, sosyal medya hesaplarından "Misafirlerimize rica olunur... Nasıl diyelim... Müzede ars amandi olmasın lütfen!" diye yayınladı. Ars amandi ise Latince'de cinselliğe dair 'aşk sanatı' anlamına gelen bir tabir.

ESPRİLİ BİR RİCADA BULUNDULAR

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Esprili bir şekilde devam ettiler ve "Sevgili misafirlerimizden anlayışlı olmalarını istiyoruz. Zira müzemizdeki sergilerin çoğu yıllar öncesine ait ve tamamen farklı ahlaki değerlere alışkınlar: muhafazakar, hatta Ortodoks ve müstehcen. Onları rahatsız etmeyelim!" diyerek ricada bulundular.

BİR AYDA 3 KAYIT

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Müzenin müdürü Piotr Piwowarczyk yerel basına "Bir aydan kısa bir süre içinde, aşıkların cinsel birlikteliklerini yakalayan üç kayda rastladık. Kaleye gelen ziyaretçilerin çeşitli mizaçları var, bazıları çok muhafazakar. Ziyaretleri sırasında şehvetli bir birliktelik yaşayan bir çiftle karşılaşarak şok olmalarını istemiyoruz.” diye açıkladı.

KUYTULARI TERCİH EDİYORLAR

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Çiftlerin genelde müzenin tarihi duvarları içindeki karanlık köşeleri, kuytuları ve yarıkları tercih ettiklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca çiftlerin, muhtemelen o bölgeleri izleyen kameralar olduğunu tahmin etmediklerini de belirtti. Yine de çiftleri müze duvarları yerine sahillere gitmeye davet etti.

POLONYA'DA YASADIŞI

Polonya'da toplum içinde seks yasa dışıdır ve suça karışan herkes için yaklaşık 322 dolar veya 250 sterlin olan 1.500 zloti tutarında bir para cezası vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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