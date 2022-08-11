Müziği bıraktığını söyleyen Zerrin Özer geri döndü! Cemevinde klip çekti

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, müzik hayatını noktaladığını duyurmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özer, "Kıymetli dostlarım. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

CEMEVİNDE KLİP

Zerrin Özer bu açıklamanın ardından sürpriz bir kararla müziğe geri döndü. Özer, ilk defa bir Cemevi'nde, yönetmen Cumali Çöp eşliğinde yirmi kişilik ekip ile kameralar karşısına geçerek belgesel tadında bir klip çekti. Özer, 'Can Hüseyin' adlı türkünün klibiyle müziğe dönmesini bekleyen hayranlarını selamladı.

Sanatçı, bugüne kadar Türk halkından aldığı güçle toplum huzuru ve barışı adına çalıştığını ve tepkisini sesiyle şarkılara döktüğünü söyledi.



