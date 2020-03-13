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Müzik tarihinin en büyük karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash 2012 yılından sonra tekrar Türkiye’de

Red Bull Red Bull
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Gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşmalarından bir olan Red Bull SoundClash, Türkiye müzik tarihine damga vurmaya hazırlanıyor. Red Bull SoundClash’te Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu, aynı anda performans gösterecek. Türkiye’de 2012 yılında gerçekleşen ilk Red Bull SoundClash’te sahneyi Manga ve Athena paylaşmıştı.

Müzik tarihinin en büyük karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash 2012 yılından sonra tekrar Türkiye’de

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, birçok dev isim aracılığıyla izleyicilere bambaşka bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Sanatçıların farklı bölümlerde karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash, dört ayrı etapta düzenleniyor. İlk bölümde bilinen şarkıları kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştiren sanatçılar, ikinci bölümde farklı türdeki şarkıları seslendiriyor. Üçüncü bölümde kendi şarkılarından üç tanesini seçip seslendiriyor. Ancak tek bir farkla… Her sanatçı kendi şarkısını daha önce denenmemiş bir tarza göre uyarlıyor. Son etapta ise müzikseverleri sürpriz performanslar bekliyor.

Kenan Doğulu ile Sertab Erener’in katılımıyla muhteşem süprizlere sahne olacak Red Bull SoundClash, 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.
Bu zamana kadar birçok önemli ismi ağırlayarak müzik sahnesinin sınırlarını aşmasında rol oynayan Red Bull SoundClash sahnesinin Türkiye müzik tarihinde de çok önemli bir hatırada rolü var.

RBSoundClashSertabErener_KenanDoğulu

Türkiye’de ilk olarak 2012 yılında gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen Red Bull SoundClash, ülkemizde temsilcisi olduğu müzik türünde başı çeken iki grubun Manga ve Athena’nın senelerdir hafızalardaki yerini koruyan performanslarına sahne oldu. İki grubun sürpriz konukları ile yakaladığı alkışlar çok uzaklardan duyulur olmuştu.
Son ana kadar gizli tuttukları konuk sanatçılarını sahneye çağıran Athena ve Manga, son numaralarını da alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi. Dansöz, davulcu ve hattta mehteran ekibine bile yer verdiler. Karşılıklı yer alan sahnelerden birbirleriyle tatlı atışmalar gerçekleştiren sanatçılar, son olarak aynı sahnede seyircileri el ele selamladı.

Biletler Biletix’te

Her anı sürprizlerle dolu olacak Red Bull SoundClash 8 yıl aradan sonra bu kez Türkçe pop müziğin iki dev ismini ağırlayacak. 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu benzersiz etkinlikte yer almak için avantajlı biletler Biletix’te satışa sunuldu.


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Anahtar Kelimeler:
red bull, Red Bull SoundClash , sertab erener, Kenan Doğulu, Manga, athena,

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