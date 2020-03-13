Müzik tarihinin en büyük karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash 2012 yılından sonra tekrar Türkiye’de

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, birçok dev isim aracılığıyla izleyicilere bambaşka bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Sanatçıların farklı bölümlerde karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash, dört ayrı etapta düzenleniyor. İlk bölümde bilinen şarkıları kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştiren sanatçılar, ikinci bölümde farklı türdeki şarkıları seslendiriyor. Üçüncü bölümde kendi şarkılarından üç tanesini seçip seslendiriyor. Ancak tek bir farkla… Her sanatçı kendi şarkısını daha önce denenmemiş bir tarza göre uyarlıyor. Son etapta ise müzikseverleri sürpriz performanslar bekliyor.

Kenan Doğulu ile Sertab Erener’in katılımıyla muhteşem süprizlere sahne olacak Red Bull SoundClash, 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Bu zamana kadar birçok önemli ismi ağırlayarak müzik sahnesinin sınırlarını aşmasında rol oynayan Red Bull SoundClash sahnesinin Türkiye müzik tarihinde de çok önemli bir hatırada rolü var.