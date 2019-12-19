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Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kaan Düzarat, Elif Boyner ve Şansım Adalı’nın ev sahipliğinde, "Macrocenter’ın anahtarını bir geceliğine ele geçirseniz ne yapardınız?" fikrinden hareketle markanın Kanyon mağazasında Food Night Out etkinliği düzenlendi.

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

Kaan Düzarat, Elif Boyner ve Şansım Adalı’nın ev sahipliğinde, "Macrocenter’ın anahtarını bir geceliğine ele geçirseniz ne yapardınız?" fikrinden hareketle markanın Kanyon mağazasında Food Night Out etkinliği düzenlendi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu davetliler; müzik, yemek ve sanat dolu bir gece geçirdi.

Macrocenter’ın Kanyon Alışveriş Merkezi’nde Kaan Düzarat, Elif Boyner ve Şansım Adalı ev sahipliğinde, ’Good Vibes’ temasıyla düzenlediği Food Night Out etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. DJ Kaan Düzarat market reyonlarını nostaljik bir diskoya, Elif Boyner sağlık ve spor cennetine, moda tasarımcısı Şansım Adalı ise bir tasarım masalına dönüştürdü.

Demet Evgar, Alina Boz, İsmail Ege Şaşmaz, Levent Erden, Özlem Zehebi, Şenay Abacı, Hande Gülşen Yontunç, Ayşegül Çoruhlu, Özlem Kaya, Tamer Yılmaz, İdil Yazar, Ece Zaim, Sibil Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu, sinema, cemiyet, moda, müzik ve gastronomi dünyasından pek çok ünlü geceye katıldı.
Etkinlik öncesi her bir konsept için ev sahipleri tarafından seçilen ürünler fotoğraflandı ve mağazada enstalasyonları sergilendi. Seçilen onlarca farklı ürün her karakterin kendine özgü, ilham dolu hikayesini dile getirdi. Kaan Düzarat, Elif Boyner ve Şansım Adalı’nın hikayelerine uygun olarak yemek alanlarında meze, sağlıklı ürünler ve dünya mutfağı konseptleri yer aldı.
Etkinlik ayrıca Four in The Pocket’in canlı müzik performansına, Murathan Özbek ve Kaan Düzarat’ın DJ performanslarına sahne oldu.

Fantastik bir hayali gerçekleştirdiklerini aktaran Macrocenter Marka Direktörü Tülye Sekendiz, "Macrocenter’da tüm ekip olarak müşterilerimizin hayatına daha fazla değer katmak amacıyla çalışıyoruz. Perakendede en önemli alanlarda, en iyiyi sunmanın ötesine geçiyoruz. Food Night Out fikri de bu kapsamda alışılmışın dışında bir yaklaşım olmakla beraber, müşterilerimizle daha fazla güzel anılar paylaşmayı istememizin doğal bir sonucu oldu” sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.

Müzik, yemek ve sanat dolu Food Night Out Gecesi gerçekleşti

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