Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı: Küçük kızı yoğun bakımda

Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç önceki gün 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktı.

2 YAŞINDAKİ KIZI YOĞUN BAKIMDA

Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Divriği'de takla atarak kaza yaptı. Kazada, 32 yaşındaki Yeliz Aykaç hayatını kaybederken, kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralandı.

Ailenin diğer üyeleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza sonra 2 yaşındaki Beliz Aykaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yeliz Aykaç için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Yeliz Aykaç tabutuna duvağı konuldu.

Anne Arife Kılıç güçlükle ayakta dururken, kızının tabutuna sarılarak ağladı. Eşi Burak Aykaç ise tabutun başında bekledi. Baba Kılıç ise cenaze boyunca gözyaşı döktü.



