Muzlu pasta tarifi: Estetik görünüm ve nefis lezzet bir arada

Muzlu pasta tarifinde pastanın kekini yaparken unu elerseniz daha rahat homojen bir karışım elde edersiniz. Unu tepeleme ve ya daha fazla koymamalısınız çünkü bu kekinizin katı olmasına yol açar ve bu sebeple keki dürmeniz zorlaşır. Kekin üzerinin çok fazla kızarmamasına dikkat edin çünkü çok sert kek kırılır ve dürülmez. Fırından aldığınız kek eşit dağılmazsa kenarları sert olacaktır. Tepsideki kekin sert kısımlarını henüz tepsideyken keserseniz hem ilk ve son dilimleriniz daha lezzetli olur hem de daha hoş bir görünüm elde edersiniz. Muzlu rulo pasta tarifinde dikkat edilmesi gereken diğer nokta da krema yapımıdır. Kremanın topaklanmaması için sütün soğuk olması ve kremanın sürekli karıştırılması gerekir. Krema piştikten sonra da bir süre karıştırılmalı yoksa hemen yoğunlaşır.

Hem yuvarlak, estetik görüntüsü hem de tatlıyla meyveyi buluşturan lezzeti ile muzlu rulo pasta favori tatlınız olacak! Eve gelen misafirlere de gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bu tatlıyı, evde muzlu pasta tarifi ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda sütlü kreması ve içindeki lif kaynağı muz ile neredeyse sağlıklı bir pasta yapmak mümkün!

Servis Önerileri

Muzlu pasta tarifi kolay bir şekilde estetik görünüm sağlayabileceğiniz bir pastadır. Pastanın üzerine krem şantiden sonra zikzak bir şekilde çikolata sosu sıkabilirsiniz. Düz beyaz renk pastanın üzerini yeşil antep fıstığıyla veya pasta süsüyle de renklendirebilirsiniz. Yuvarlak dilimler halinde düz tatlı tabaklarına yerleştirdiğiniz pastanın yanına ikişer tane çilek ekleyebilir yada tabağa değişik soslar sıkarak estetik görünümü arttırabilirsiniz. Krem şantiyi pastanın üzerini kaplayacak şekilde sürmek yerine bir sıkma torbası yardımıyla yuvarlak biçimde sırayla sıkabilir ve krem şantinin üzerine çilek ekleyebilirsiniz. Pastanın üzerine krem şanti yerine çikolata da rendeleyebilirsiniz. Böylece misafirlerinizi yemekten sonra güzel görünümlü tatlıyla etkileyebilirsiniz.

Lezzetli ve Estetik Muzlu Rulo Pastanın Kalori Değeri

Tepside muzlu pasta tarifinde güzel ve lezzetli sonuç elde ederken kaç kalori aldığınız elbette önemlidir. İçerisinde %63 karbonhidrat, %15 protein ve %22 yağ bulunan muzlu pastanın 1 porsiyonu 250 kaloridir. Bu oran dilimin incelik ve kalınlığına göre de değişir.