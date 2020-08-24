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Muzlu pasta tarifi: Estetik görünüm ve nefis lezzet bir arada

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzetli ve yapımı en kolay muzlu pasta tarifi ile tatlı isteğiniz en güzel sonu bulsun!

Muzlu pasta tarifi: Estetik görünüm ve nefis lezzet bir arada

Hem yuvarlak, estetik görüntüsü hem de tatlıyla meyveyi buluşturan lezzeti ile muzlu rulo pasta favori tatlınız olacak! Eve gelen misafirlere de gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bu tatlıyı, evde muzlu pasta tarifi ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda sütlü kreması ve içindeki lif kaynağı muz ile neredeyse sağlıklı bir pasta yapmak mümkün!

Malzemeler

Keki İçin:

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 4 adet yumurta

Kreması İçin:

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Üstünü Süslemek İçin:

  • 1 paket krem şanti
  • 1 su bardağı süt

  • Pasta süsü (isteğe bağlı)

  • İçi İçin 2 adet muz

Yapılışı

  • Öncelikle yumurtaların akını ayırın. Akını ayırdığınız yumurtaları karıştırma kabınıza boşaltın ve mikserle köpürüp kar beyaz hale gelene kadar karıştırın.
  • Yumurta akının üzerine şekeri boşaltın ve tekrar 1 dakika kadar mikserle çırpın. Üzerine un, yumurta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın.
  • Karışımı üzerine yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dökün ve her yanına eşit bir şekilde dağıtın.
  • Fırına verdiğiniz tepsiyi 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından aldığınız kek soğumadan kağıtla birlikte bir kere rulo haline gelecek şekilde dürün ve daha sonra açın.
  • Paket şeklindeki krem şantinin üzerine 1 su bardağı soğuk sütü boşaltın ve mikserle çırpın. Hazırladığınız krem şantiyi soğuması ve katılaşması için dolaba koyun.
  • Pastanın kreması için bir tencereye sütü boşaltın ve üzerine un,şeker,nişasta, vanilyayı dökün.
  • Altını orta ateşte yaktığınız karışımı krema kıvamına gelene kadar çırpma teliyle sürekli karıştırın. Pişirdiğiniz kremaya tereyağını koyup karıştırın.
  • Hazırladığınız kremayı düz tepsideki kekin üzerine dökün ve her yanına dağıtın.
  • Muzların eğri kısımlarını kesin ve iki adet düz muzu kremalı kekin üzerine yan yana yerleştirin.
  • İçi kremalı ve muzlu keki tutup rulo haline gelecek çekilde dürün.
  • Önceden hazırladığınız krem şantiyi pastanın dışını kaplayacak şekilde sürün.
  • Pastanın üzerini dilerseniz pasta süsü, antep fıstığı gibi şeylerle süsleyebilirsiniz.

Püf Noktalar

Muzlu pasta tarifinde pastanın kekini yaparken unu elerseniz daha rahat homojen bir karışım elde edersiniz. Unu tepeleme ve ya daha fazla koymamalısınız çünkü bu kekinizin katı olmasına yol açar ve bu sebeple keki dürmeniz zorlaşır. Kekin üzerinin çok fazla kızarmamasına dikkat edin çünkü çok sert kek kırılır ve dürülmez. Fırından aldığınız kek eşit dağılmazsa kenarları sert olacaktır. Tepsideki kekin sert kısımlarını henüz tepsideyken keserseniz hem ilk ve son dilimleriniz daha lezzetli olur hem de daha hoş bir görünüm elde edersiniz. Muzlu rulo pasta tarifinde dikkat edilmesi gereken diğer nokta da krema yapımıdır. Kremanın topaklanmaması için sütün soğuk olması ve kremanın sürekli karıştırılması gerekir. Krema piştikten sonra da bir süre karıştırılmalı yoksa hemen yoğunlaşır.

Servis Önerileri

Muzlu pasta tarifi kolay bir şekilde estetik görünüm sağlayabileceğiniz bir pastadır. Pastanın üzerine krem şantiden sonra zikzak bir şekilde çikolata sosu sıkabilirsiniz. Düz beyaz renk pastanın üzerini yeşil antep fıstığıyla veya pasta süsüyle de renklendirebilirsiniz. Yuvarlak dilimler halinde düz tatlı tabaklarına yerleştirdiğiniz pastanın yanına ikişer tane çilek ekleyebilir yada tabağa değişik soslar sıkarak estetik görünümü arttırabilirsiniz. Krem şantiyi pastanın üzerini kaplayacak şekilde sürmek yerine bir sıkma torbası yardımıyla yuvarlak biçimde sırayla sıkabilir ve krem şantinin üzerine çilek ekleyebilirsiniz. Pastanın üzerine krem şanti yerine çikolata da rendeleyebilirsiniz. Böylece misafirlerinizi yemekten sonra güzel görünümlü tatlıyla etkileyebilirsiniz.

Lezzetli ve Estetik Muzlu Rulo Pastanın Kalori Değeri

Tepside muzlu pasta tarifinde güzel ve lezzetli sonuç elde ederken kaç kalori aldığınız elbette önemlidir. İçerisinde %63 karbonhidrat, %15 protein ve %22 yağ bulunan muzlu pastanın 1 porsiyonu 250 kaloridir. Bu oran dilimin incelik ve kalınlığına göre de değişir.

Muzlu Rulo Pastayı Neden Tercih Etmelisiniz?

Muzlu rulo pastanın yapımı çok zahmetli değildir ve oldukça güzel sonuçlar veren bir pastadır. Şerbetli ve yoğun bir tatlı olmadığından çoğu yemekten sonra tercih edilebilir ve tatlı yemenize rağmen mideyi hafif hissettirir. Pastaya birden çok estetik görünüm sağlayabilirsiniz. Böylece hem mideye hem göz zevkine hitap eder. Muzlu rulo pastayla hem kendinize hem de eve gelen misafirlerinize güzel bir tatlı keyfi yaşatabilirsiniz.

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