Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 730'u aştı!

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 7 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 737 olarak güncellenirken 3 bin 229 kişinin darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi.

930 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

ASEAN'DA TEMSİL İSTENİYOR

Öte yandan, askeri darbe karşıtı muhalif milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), askeri yönetime karşı kurdukları "sivil hükümetin", Myanmar krizini görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'da yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesinde temsil edilmesi talebinde bulundu.

Sivil hükümet temsilcilerinden Moe Zaw Oo, Voice of America'ya verdiği demeçte, "Eğer ASEAN Myanmar'daki durumun çözümünü istiyorsa, halk tarafından desteklenen Ulusal Birlik Hükümetini müzakerelere dahil etmeden hiçbir şey başaramayacağını bilmelidir." dedi.

Zaw Oo, sivil hükümetten temsilcilerin davet edilmesinin, askeri darbenin başarılı olmaması açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Şimdiye kadar ASEAN'dan bize bu konuda ulaşan olmadı. Bu meselenin titizlikle ele alınmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.