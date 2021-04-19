HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 730'u aştı!

Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 730'u aştı!

19.04.2021 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 737'ye yükseldi.

Myanmar'daki protestolarda ölenlerin sayısı 730'u aştı!

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 7 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 737 olarak güncellenirken 3 bin 229 kişinin darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi.

930 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

ASEAN'DA TEMSİL İSTENİYOR

Öte yandan, askeri darbe karşıtı muhalif milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), askeri yönetime karşı kurdukları "sivil hükümetin", Myanmar krizini görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'da yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesinde temsil edilmesi talebinde bulundu.

Sivil hükümet temsilcilerinden Moe Zaw Oo, Voice of America'ya verdiği demeçte, "Eğer ASEAN Myanmar'daki durumun çözümünü istiyorsa, halk tarafından desteklenen Ulusal Birlik Hükümetini müzakerelere dahil etmeden hiçbir şey başaramayacağını bilmelidir." dedi.

Zaw Oo, sivil hükümetten temsilcilerin davet edilmesinin, askeri darbenin başarılı olmaması açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Şimdiye kadar ASEAN'dan bize bu konuda ulaşan olmadı. Bu meselenin titizlikle ele alınmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

CRPH 16 Nisan'da, Myanmar'daki askeri hükümeti meşru görmediklerini belirtip halkın oylarıyla seçilmiş isimlerden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti adı altında "sivil hükümet" kurduklarını duyurmuştu.

Sivil hükümetin kabinesinde, 1 Şubat darbesinden önce gözaltına alınan eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, "devlet başkanı" olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de "Devlet Danışmanı" olarak görevlendirilmişti.

Askeri darbeden sonra seçilmiş milletvekillerince kurulan CRPH, 1 Nisan'da Myanmar ordusunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurmuştu.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılarTırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılar
Mars'ta ilk kez helikopter uçacak!Mars'ta ilk kez helikopter uçacak!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Yemek tartışması yüzünden iftar saati eşini katletti

Yemek tartışması yüzünden iftar saati eşini katletti

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Genç savcı koronaya yenik düştü

Genç savcı koronaya yenik düştü

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.