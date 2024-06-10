MYNET ÖZEL | Ali Koç, 'Devreye girdi' demişti! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt geldi: "O Tweet'te Fenerbahçe'ye tam destek var!"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, tarihi canlı yayında Aziz Yıldırım ile Koç arasında yaşanan diyalogla ilgili ilk kez Mynet'e konuştu. İki ismin katıldığı canlı yayında Koç, Mehmet Uçum'un adını vererek 'Devreye girdi' demişti.

Ali Koç'un Mehmet Uçum için 'Devreye girdi' iddiasını gündeme getirdiği Tweet;

MEHMET UÇUM'DAN MYNET'E ÖZEL AÇIKLAMA!

Söz konusu iddia üzerine Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Devreye girdiğim söylenen husus bu Tweet'le yaptığım açıklamadır. Burada Fenerbahçe’ye tam destek vardır. Bu açıklamanın başka türlü yorumlanması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi dün gerçekleşti. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı. Oyların 16 bin 464'ünü alan Ali Koç, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçildi. Ali Koç'un kazandığı seçim sonrası tebrik mesajları peş peşe geldi. Koç'u tebrik eden isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Koç'u tebrik eden Uçum, şu ifadeleri kullandı;

**"Fenerbahçe’mize yeniden Başkan seçilen Ali Koç ve ekibini kutluyorum. Fenerbahçe’mizin büyüklüğünü bir kez daha tüm camia ve Türkiye nezdinde hatırlatmak konusunda, adaylığıyla çok büyük katkı yapan Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına da ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bu yarış Fenerbahçe’nin yeniden yükselişi için büyük bir hamle oldu.

Yaşasın Büyük Fenerbahçe Gelecek Fenerbahçe’nindir artık Fenerbahçe içinde sarsılmaz ve kararlı bir beraberlik olacaktır."









