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  4. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıkar ikinci kez evlendi! İşte ilk fotoğraf

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıkar ikinci kez evlendi! İşte ilk fotoğraf

16.05.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden barışmış ve evlenmeye karar vermişti. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bugün sessiz bir nikahla ikinci defa dünyaevine girdi. İşte çiftin mutlu gününden ilk fotoğraf...

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıkar ikinci kez evlendi! İşte ilk fotoğraf

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi’nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. Ayrılığa dayanamayan çift bir süre sonra barıştı.

YENİDEN EVLENDİLER!

Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci sessiz sedasız yeniden bir nikahla yeniden dünyaevine girdi.
Daha önce konuya dair açıklama yapan Ciğerci "Tekrardan gelinlik giymeyi düşünmüyorum, beyaz bir elbise giyerim" demişti.

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TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Ciğerci'nin nikahta spor tarzda olması dikkat çekti.

Gökhan Çıra, mutlu haberi "Sen artık 2. Ve son kez Çırasın. Tekrar hoş geldin gönlümün sultanı seni çok seviyorum." notuyla paylaştı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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