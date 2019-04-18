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MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Sadece İstanbul seçimleri değil tüm belediye seçimleri iptal edilmelidir" dedi.

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla seçim süreci ile ilgili itirazları değerlendirdi. Seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Eğer seçimlerde bir şaibe var ise İstanbul ve diğer illerden de bu şaibe ve usulsüzlükler birleştirilerek bütün seçimlerin iptali gerekir. Bu durumun halkta karşılığı çok daha doğru olacağı gibi AK Partinin de hedef olmasının önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇOK DAHA DOĞRU VE KOLAY OLUR"

YSK'nın seçimleri iptal etme yetkisinin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "YSK bütün illerde usulsüz gördüğü durumları toparlayarak bütün seçimleri iptal edebilir. Bu durumda vatandaşa izah çok daha doğru ve kolay olur. Tabii ki usulsüzlüklerin belgelenmesi sureti ile" şeklinde konuştu.

"BU ŞEKİLDE 4,5 YIL GEÇİRİLEMEZ"

Şaibeli bir seçimle 4.5 yılın geçmeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var. Üç büyük il kaybedilmiş. Fakat belediye meclislerinde cumhur ittifakının ezici üstünlüğü var. Bu şekilde 4,5 yıl geçirilemez. Bu nedenle seçim iptali sadece İstanbul mu yoksa bütün ülke geneli mi olacağı konusu en önemli konudur" ifadelerini kullandı.

İHA

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MYP Muhafazakar yükseliş partisi ahmet reyiz yılmaz istanbul yerel seçim 2019 seçim sonuçları

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