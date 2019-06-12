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N ile hayvan ismi bulabilir misiniz? İşte N harfi ile başlayan hayvan isimleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 12.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

İsim şehir oyunu hepimizin küçükken keyifle oynadığı bir oyundur. İsim şehir oynamış herkes de N harfi için oynanırken hayvan kategorisinin nasıl da zor olduğunu ve çoğu zaman boş bırakıldığını hatırlar. Peki şimdi sorsak N ile hayvan ismi bulabilir misiniz? İşte çocuklarınızla oynamak ya da muhabbet arasında arkadaşlarınızı şaşırtmak için kullanabileceğiniz N harfi ile başlayan hayvanlar...

N ile hayvan ismi bulabilir misiniz? İşte N harfi ile başlayan hayvan isimleri

İsim - şehir oyunu özellikle Türkiye’de popüler bir çocuk oyunudur ve bilgiye dayalıdır. Çocuklar için bir bilgi yarışması olarak tanımlanabilir. Bir harf seçilir ve isim, şehir, hayvan, bitki ve eşya kategorilerinde söz konusu harfle başlayan şeyler yazılır. O zamanlardan büyüklerin aklında bu oyuna dair kalan bir şey varsa o da “N ile hayvan” sıkıntısıdır.

N İLE HAYVAN

Oyunda seçildiğinde sadece çocukları değil onlarla oynayan yetişkinleri bile zora sokan bir harftir N harfi. İsim, şehir, eşya falan zorlanmadan bulunabilir ama N ile hayvan denildi mi herkes zorlanırdı.

Anne babalarımızın hatta dedelerimizin, anneannelerimizin oynadığı ya da bizim küçüklüğümüzde oynadığı zamanlarda tabii internet yoktu. Bu yüzden oyunda N harfi seçildiğinde ya hayvan kategorisi pas geçilirdi ya da oyuna ansiklopedi ile hazırlanmış bir kişi bir hayvan ismi yazardı. Bu hayvan isimlerinden bazıları da kabul edilmeyebilirdi. Niye diyecek olursanız gelin N harfi ile yazabileceğiniz örnek bazı hayvanlara göz atalım.

Türkçede N harfi ile başlayan hayvan neredeyse hiç bulunmuyor.Hele Türkiye’de bulanları neredeyse hiç yok. Ancak “neon balığı” akvaryumlarda “Nyala” da hayvanat bahçelerinde görülebilir. İşte adı N ile başlayan bazı hayvanlar.

Adı tek kelimeden oluşan N'li hayvanlar:

Narval: Diğer adıyla denizgergedanı artktik denizlerde yaşan bir deniz memelisidir. En dikkat çeken özelliği erişkin erkek bireylerin üst sol çenesinden çıkan ve ileriye 3 metre kadar uzayabilen boynuz benzeri uzun bir dişe sahip olmalıdırıdır.

Notilus: Kafadan bacaklılardan olan bu canlı, Güney Pasifik'in derin sularında yaşar. Kabuklarına Malayi Adaları sahillerinde bol rastlanır. Helezon şekilli kabukları odacıklıdır. Bölümler ince çeperlerle ayrılmıştır.

nautilus

Neon (Balığı): Yaklaşık 2–3 cm boyunda küçük bir tatlı su balık türü. Güneydoğu Kolombiya, doğu Peru ve batı Brezilya'nın karasu ile aksularında bulunur. Akvaryumculukta dünyaca meşhur bir süs balığıdır.

Nandu: Anavatanı Güney Amerika olan uçamayan bir kuş türüdür. Boyları 1,25 m ile 1,40 m arasında değişir (sırt yüksekliği yaklaşık 1 m). Ağırlığı 20 ile 25 kg olan nandular, Günay Amaerika kıtasının en büyük kuşlarıdır. Uçamayan kuşlar içinde en büyük kanatlara sahip olanıdır.

Numbat: Diğer adıyla keseli karınca yiyen, yırtıcı keseliler takımından bir memelidir. Keseli karıncayiyenin dış özellikleri, uzun bir burun, burnundan kulaklarına varan kara bir çizgi, sırtının arka kısmında bulunan 6 - 7 beyaz çizgi ve gür bir kuyruktur. Gri-kahverengi veya kızıl olabilen postu kısa tüylüdür. Uzunluğu 30 cm ve kuyruğu 15 cm kadar olur. 200 gram ağırlığa ulaşır.

Nilgai: Adı mavi boğa anlamına gelen bu memeli Hindistan alt kıtasına endemiktir ve en büyük Asya antilopudur.

Nyala: Burgu boynuzlu bir antiloptur ve anavatanı Afrika’nın güneyidir. 55-140 kg ağırlında ve 135-195 cm. uzunluğunda bu hayvanlar güzel tüyleri ile dikkat çekerler.

Nudibranch: Kabuksuz bir deniz salyangozu türüdür. Göz alıcı ve parlak renklere sahiptir ki bu renkler yırtıcılara karşı bir uyarı niteliğindedir. Hyroid denen zehirli canlıları yiyerek onlardan oluşturduğu ısırgan hücreleri onu yemek isteyenlere karşı bir koruma sağlar.

nudibranch

Nabarlek: Kangurugiller ailesine mensup Kuzey Avustralya’da yaşayan küçük bir memelidir. Çekingen bir gece hayvanıdır.

Notholca: Holosen göl yataklarında bulunan çarklı ya da tekerlekli hayvanlar adı verilen mikroskobik omurgasız hayvanlardan biridir. Basit yapılı canlılardır ki boyları 25 mm – 3 mm arasında değişmektedir.

Nematod: Diğer adıyla yuvarlak soluncalar, dünyada üzerindeki en yaygın omurgasız hayvan şubesidir. Hayvan ve bitkilerde önemli zararlara neden olan birçok türü vardır.

Neptün Kadehi: Adını Roma Deniz Tanrısı Neptün’den alan bir sünger türüdür. Büyük sünger türlerinden biri olan bu sünger kadeh şeklindedir. 1900’lerde çok toplanması nedeniyle neslinin tükendiği zannediliyordu ama 2011 yılında Singapur ve Tayland açıklarında canlı örnekleri bulunmuştur.

nene

Nene: Bilimsel adı Branta sandvicensis olan ördekgiller familyasından Hawaii adalaraından Maui Adası, Kauaʻi Adası ve Hawaii Adası'na endemik kaz türüdür. Yumuşak sesli bir kaz ötüşü dolayısıyla Hawaii dilinde ve halk arasında, bu tür kazın adı nene olarak bilinmektedir. ABD'nin Hawaii eyaletinin resmi kuşudur.

Adı birden fazla kelimeden oluşan N'li hayvanlar:

Bunların dışında adı N ile başlayan ama birkaç kelimeden oluşan hayvanlar da vardır. Örneğin akla ilk geleni Nil timsahıdır. Ancak bazıları bu isimleri kabul etmeyebilir. Yer adı veya başka bir şey barındıran veya bir cinsin özel bir üyesi olan (Norveç Orman Kedisi gibi) bu hayvan isimlerine diğer isim şehir oyuncularından itiraz gelebilir. Bu durumda adı tek kelime olup n ile başlayan hayvanları tercih etmek daha iyi olabilir. Yine de diğerlerini şaşırtmak isteyenler için de bu listede ilginç hayvanlar yer alıyor.

  • Nil timsahı
  • Nil barbunyası
  • Nil kaplumbağası
  • Nal burunlu yarasa
  • Nehringi körfaresi
  • Nar Bülbülü
  • Nehir Yunusu
  • Norveç Orman Kedisi
  • Norveç Faresi
  • Norfolk Terrier

N HARFİ İLE BİTKİ

Hazır N ile başlayan hayvanları öğrenmişken N ile başlayan bitkileri hatırlamaya ne dersiniz. Aniden sorulduğunda hemen aklınıza gelmeyebilir çünkü bilindik de olsalar hayvanlar gibi fazla n ile başlayan bitki bulunmuyor. İşte N ile başlayan bitkilerden bazıları. Unutmayın oyunda diğerleri ile aynı şeyi yazmamanız gerekiyor bu yüzden az hatırlananlar daha değerlidir.

  • Nane
  • Nar
  • Nergis
  • Nilüfer
  • Nevruzotu
  • Nohut
  • Naşi Armudu
  • Noni (Hint Dutu)
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n ile hayvan isim şehir oyunu

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