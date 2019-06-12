N ile hayvan ismi bulabilir misiniz? İşte N harfi ile başlayan hayvan isimleri

İsim - şehir oyunu özellikle Türkiye’de popüler bir çocuk oyunudur ve bilgiye dayalıdır. Çocuklar için bir bilgi yarışması olarak tanımlanabilir. Bir harf seçilir ve isim, şehir, hayvan, bitki ve eşya kategorilerinde söz konusu harfle başlayan şeyler yazılır. O zamanlardan büyüklerin aklında bu oyuna dair kalan bir şey varsa o da “N ile hayvan” sıkıntısıdır.

N İLE HAYVAN

Oyunda seçildiğinde sadece çocukları değil onlarla oynayan yetişkinleri bile zora sokan bir harftir N harfi. İsim, şehir, eşya falan zorlanmadan bulunabilir ama N ile hayvan denildi mi herkes zorlanırdı.

Anne babalarımızın hatta dedelerimizin, anneannelerimizin oynadığı ya da bizim küçüklüğümüzde oynadığı zamanlarda tabii internet yoktu. Bu yüzden oyunda N harfi seçildiğinde ya hayvan kategorisi pas geçilirdi ya da oyuna ansiklopedi ile hazırlanmış bir kişi bir hayvan ismi yazardı. Bu hayvan isimlerinden bazıları da kabul edilmeyebilirdi. Niye diyecek olursanız gelin N harfi ile yazabileceğiniz örnek bazı hayvanlara göz atalım.

Türkçede N harfi ile başlayan hayvan neredeyse hiç bulunmuyor.Hele Türkiye’de bulanları neredeyse hiç yok. Ancak “neon balığı” akvaryumlarda “Nyala” da hayvanat bahçelerinde görülebilir. İşte adı N ile başlayan bazı hayvanlar.