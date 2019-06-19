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R ile hayvan kaç tane sayabilirsiniz? İşte r harfi ile başlayan hayvanlar!

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 19.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

Hayvan isimleri klasik isim şehir oyunun en zor kategorilerindendir. Özellikle bazı harflerde hayvan ismi bulmak pek de kolay değildir ki bunlardan biri de “R” harfidir. R harfi ile hayvan ismi bulmak zor olabiliyor. Size yardımcı olması için R ile başlayan hayvanları listeledik ve haklarında kısa bilgilere yer verdik.

R ile hayvan kaç tane sayabilirsiniz? İşte r harfi ile başlayan hayvanlar!

Türkiye’de sevilen çocuk oyunlarından biri de adeta mini bir bilgi yarışması olan isim-şehir oyunudur. İsim şehir oyunundaki kategorilerden biri de hayvan adlarıdır. Belirlenen harfle başlayan bir hayvan ismi yazmanız gerekir. Ancak bazı harflerde bu oldukça zordur ki bunlardan biri “R” harfidir. R ile hayvan sorulduğunda genelde akla bir tane gelir ama herkes aynı şeyi yazarsa da puan alamazsınız. Bu yüzden r ile hayvan ismi olarak alternatiflerden oluşan bir liste hazırladık.

R İLE HAYVAN İSİMLERİ

  • Rakun
  • Ren Geyiği
  • Ringa Balığı
  • Remora
  • Ringhals
  • Rakun Köpeği
  • Rottweiler
  • Roan Antilopu

Görüldüğü listede oldukça ilginç hayvanlar yer alıyor. Hani olurda listedeki “farklı” hayvanlardan birini yazdığınızda öyle hayvan mı olur diyecek biri olursa aşağıda sizin için derlediğimiz kısa bilgiler ile o kişiye cevap verebilirsiniz.

Rakun: Nehir, dere gibi su yolları, göller ve bataklıklar çevresinde yaşayan bir memeli türüdür. İyi bir yüzücü olan rakunlar sudan balık, kerevit, kurbağa, semender ve midye avlayabilirler. Menülerinde ayrıca küçük hayvanlar, yumurta, kuş, böcek, sıçan ve sürüngenler de yer alır.

Ren Geyiği: Geyikgiler ailesinin arktik ve arktik altı bölgelerine özgü bir türüdür. Norveç, İzlanda, İsveç’in kuzeyi, Finlandiya, Rusya, Alaska, Kanada ve Gröland gibi Dünya’nın kuzey bölgelerinde yaşar.

Ringa Balığı: Sardalyagillerden kemikli bir balık cinsidir. 12 ila 40 cm boyundadır. Gümüşi bir renge sahip ringa balığı genellikle planktonlarla beslenir.

Remora: Geriye doğru kayabilen, kıvrımlı bir şekilde yüzen 30 ila 90 cm uzunluğundaki bir balık türü. Tropik bölgelerdeki açık denizlerde yaşarlar ama ılıman iklimlerdeki denizlerde de görülebilir. Genellikle Orta Atlantik ve Akdeniz’de yaşarlar.

Ringhals: Güney Afrika’ya özgü çok zehirli bir yılan türüdür. Kobra grubundan olan bu yılan zehrini püskürtme yeteneğine sahiptir. Ortalama 90 ila 110 cm uzunluğundaki ringhalslar kurbağa, küçük memeliler, sürüngenler ve diğer amfibilerle beslenirler.

Rottweiler: Almanya menşeli, iri bir köpek ırkı. Çalışan köpek olarak sınıflandırılan rottweilerlar bekçi ve koruma köpeği olarak kullanılmaktadır. Adını Almany’daki Rottweil kasabasından alır. Bu köpek ırkının huyu, bakımı gibi konularda daha detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz makalemizden öğrenebilirsiniz.

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Rakun Köpeği: Enok olarak da bu bilenen bu hayvan köpekgiller familyasındandır. Dış görünüş itibariyle bir rakun ile köpeğin melezine benzer. Önceleri köpekgiller ile rakungiller arasındaki bir bağlantının kanıtı olduğu sanılsa da günümüzde resmen bir köpekgil olduğu ve dış görünüşünün rakuna olan benzerliğinin tesadüfen gerçekleştiği kabul edilmektedir.

Roan Antilopu: Belgesellerden tanıdığımız roan antilopu, Afrika’nın doğu, batı, orta ve güneyinde yaşar. En büyük antilop cinslerinden biridir. Baştan kuyruk ucuna 190 – 240 cm. Uzunluğa ve 242* 300 kilo ağırlığa ulaşabilir.

N ile hayvan ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte N harfi ile başlayan hayvan isimleriN ile hayvan ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte N harfi ile başlayan hayvan isimleri
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