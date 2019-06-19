R ile hayvan kaç tane sayabilirsiniz? İşte r harfi ile başlayan hayvanlar!

Türkiye’de sevilen çocuk oyunlarından biri de adeta mini bir bilgi yarışması olan isim-şehir oyunudur. İsim şehir oyunundaki kategorilerden biri de hayvan adlarıdır. Belirlenen harfle başlayan bir hayvan ismi yazmanız gerekir. Ancak bazı harflerde bu oldukça zordur ki bunlardan biri “R” harfidir. R ile hayvan sorulduğunda genelde akla bir tane gelir ama herkes aynı şeyi yazarsa da puan alamazsınız. Bu yüzden r ile hayvan ismi olarak alternatiflerden oluşan bir liste hazırladık.

R İLE HAYVAN İSİMLERİ

Rakun

Ren Geyiği

Ringa Balığı

Remora

Ringhals

Rakun Köpeği

Rottweiler

Roan Antilopu

Görüldüğü listede oldukça ilginç hayvanlar yer alıyor. Hani olurda listedeki “farklı” hayvanlardan birini yazdığınızda öyle hayvan mı olur diyecek biri olursa aşağıda sizin için derlediğimiz kısa bilgiler ile o kişiye cevap verebilirsiniz.

Rakun: Nehir, dere gibi su yolları, göller ve bataklıklar çevresinde yaşayan bir memeli türüdür. İyi bir yüzücü olan rakunlar sudan balık, kerevit, kurbağa, semender ve midye avlayabilirler. Menülerinde ayrıca küçük hayvanlar, yumurta, kuş, böcek, sıçan ve sürüngenler de yer alır.