Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Nadir gerçekleşen tarihi an: 6 gezegen 'gezegen geçidi'nde ne zaman buluşacak?

Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, 28 Şubat'ta 'gezegen geçidi' olarak adlandırılan gökyüzü olayında bir araya gelecek. Hava koşulları uygun olursa çıplak gözle bile görülebilecek.

Nadir gerçekleşen tarihi an: 6 gezegen 'gezegen geçidi'nde ne zaman buluşacak?

"Gezegen geçidi" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayında, Güneş Sistemi'ndeki altı gezegen bir araya gelecek.

Nadir gerçekleşen tarihi an: 6 gezegen gezegen geçidi nde ne zaman buluşacak? 1

28 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞECEK

28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek.

Sistemin daha uzak üyeleri Uranüs ve Neptün için ise dürbün veya teleskop gibi araçların kullanılması gerekecek.

Nadir gerçekleşen tarihi an: 6 gezegen gezegen geçidi nde ne zaman buluşacak? 2

GÖZLEMLEMEK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?

"Gezegen geçidi"ni gözlemlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüşü engelleyebilecek yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık alanlarda batı ufkuna bakmaları tavsiye ediliyor.

Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kısımlarında görülebilecek.

Nadir gerçekleşen tarihi an: 6 gezegen gezegen geçidi nde ne zaman buluşacak? 3

BİRKAÇ YILDA BİR YAŞANAN NADİR DÖNGÜ

NASA verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin bir arada görülmesi olağan bir durum kabul edilirken, dört veya daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir döngü olarak nitelendiriliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her yıl binlerce insan bekliyor: Yüzyıllık gelenek 'marteniçka'Her yıl binlerce insan bekliyor: Yüzyıllık gelenek 'marteniçka'
Antik kentteki güneş saatiyle tarih ortaya çıkacakAntik kentteki güneş saatiyle tarih ortaya çıkacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gezegen NASA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.