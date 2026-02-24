Nadir gerçekleşen tarihi an: 6 gezegen 'gezegen geçidi'nde ne zaman buluşacak?

"Gezegen geçidi" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayında, Güneş Sistemi'ndeki altı gezegen bir araya gelecek.

28 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞECEK

28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek.

Sistemin daha uzak üyeleri Uranüs ve Neptün için ise dürbün veya teleskop gibi araçların kullanılması gerekecek.

GÖZLEMLEMEK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?

"Gezegen geçidi"ni gözlemlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüşü engelleyebilecek yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık alanlarda batı ufkuna bakmaları tavsiye ediliyor.

Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kısımlarında görülebilecek.

BİRKAÇ YILDA BİR YAŞANAN NADİR DÖNGÜ

NASA verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin bir arada görülmesi olağan bir durum kabul edilirken, dört veya daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir döngü olarak nitelendiriliyor.

