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Nadir görülen albino sincap fotoğraflandı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bir İngiltere vatandaşı, şehir parkında yaşayan bir albino sincabının fotoğrafını çekmeyi başardı. Ancak nadir görülen bir mutasyona sahip küçük memelinin görüntüsü, tahmin edebileceğiniz kadar da hoş görünmüyor. Hatta biraz ürkütücü bile olabilir. Sanki hayalet bir sincap gibi...

Nadir görülen albino sincap fotoğraflandı!

Sussex'ten Tim Clifton, Hastings şehir parkında birkaç kez gördükleri nadir bir albino sincabın fotoğrafını sonunda çekmeyi başardı. Adam onu ​​fark ettiğinde, ilk başta ne tür bir hayvan olduğunu anlamadı. Tim, sincap, yemek için yalvarırken bu anlardan fırsat bilip bazı resimlerini çekti.

1s

Onu gördüğümde inanamadım. Ne kadar büyük olduğunu düşündüm. Bankta oturdum ve o bana geldi. Bana, “Benim için bir şeyiniz var mı” der gibi baktı diyen adam bu sayede albino sincabı görüntüleyebildi.

2s

ALBİNO NEDİR?

3s

Albino ya da albinizm, soydan geçen bir metabolizma hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlara albinizm ya da albino denir. Binlerce insanı ya da hayvanı etkileyen genetik bir bozukluk olan albinoluk renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanır.

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