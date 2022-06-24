Nadir görülen hastalığı nedeniyle dünyanın en doğurgan annesi olmayı başardı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”

Uganda’da yaşayan 40 yaşındaki Mariem Nabatanzi 40 yaşına kadar tam 44 çocuk dünyaya getirdi. Nabatanzi ebeveynleri onu para karşılığında 12 yaşında evlendirdikten kısa bir süre sonra 13 yaşında il çocuğuna hamile kaldı. Evliliği boyunca dört kez ikiz, beş kez üçüz ve beş kez dördüz bebeklerini dünyaya getirdi. Sadece bir doğumda tek bir çocuğu oldu. Doğumlarından 20’si erkek ve 18’i kız olmak üzere 38 çocuğu hayatta kaldı. Nabatanzi yaşam koşulları ve sağlık sorunları nedeniyle 6 çocuğunun öldüğünü söyledi. Duruma daha fazla dayanamadığını ifade den Nabatanzi’nin kocası ailenin tüm parasını alarak kaçtı.

SAĞLIK OCAĞINA GİTTİ

Dünya Bankası verilerine göre Uganda’daki kadınlar ortalama 5.6 çocuk ile dünyanın en yüksek doğurganlık oranına sahip. Kendi ülkesinde ‘Mama Uganda’ olarak adlandırılan Nabatanzi kısa sürede diğer kadınlardan farklı olduğunu anladı. Çok bebekli doğumlarının defalarca tekrarlanması üzerine Nabatanzi bir sağlık ocağına gitmeye karar verdi.

Kendisine hiçbir aile planlaması yönetiminin işe yaramayacağı söylendi. Doktorlar ona anormal derecede büyük yumurtalıkları olduğunu ve bunun hiperovülasyon denen bir duruma yol açtığını söylediler. Doktorlar, Nabatanzi’nin doğum yapmaması durumunda ölüme kadar varan sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalacağını belirttiler.

BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞIYOR

Nabatanzi ve çocukları Kampala’nın 50 kilometre kuzeyindeki derme çatma bir evde yaşıyor. Eşinin kendisini terk etmesinden sonra çevresindekilerin yardımıyla hayatta kaldığını ifade eden Nabatanzi, “Gözyaşları içinde büyüdüm ve erkeğim bana çok acı çektirdi. Bütün vaktimi çocuklarıma bakmak ve biraz para kazanmak için çalışmakla geçiyor. Çocuklarıma bakmak için her şeyi yapıyorum. Kuaförlükten hurda ve metal toplamaya kadar her şeyi yaptım” dedi.

HİPEROVÜLASYON NEDİR?

Hiperovülasyon, adet döngüsü sırasında birden fazla yumurtanın üretilmesini ve salınmasını ifade eder.Hiperovülasyon, doğal olarak meydana gelebilir veya üçüncü şahıs üremesinde yumurta bağışı amacıyla hormon tedavileri yoluyla uyarılabilir.



