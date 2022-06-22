30 yıl boyunca ıssız bir adada tamamen çırılçıplak yaşadı! Şehre dönmeye zorlanan adam, adasına yeniden kavuştu

Japonya’nın Okinawa bölgesinin güneybatısındaki bir ada olan Sotobanari insanların uğramadığı ıssız bir lokasyondaydı. Ancak 1972’li yıllarda Masafumi Nagasaki isimli bir Japon adam ailesini ve sevdiklerini arkada bırakarak ıssız adaya yerleşti. Tam 30 yıl boyunca yalnız başına yaşayan adam 2018 yılında Japon hükümetinin emriyle şehre geri dönmek zorunda kaldı. Şehir hayatına alışamadığı için mutsuz olduğunu dile getiren yaşlı adamın Sotobanari Adası'ndaki evine dönmesine izin verildi. Tropik adada hayatının sonuna kadar yaşamak istediğini dile getiren adam 4 yılın sonunda adasına adım atar atmaz ilk iş olarak kıyafetlerini çıkarttı.

İSPANYOL KAŞİF TARAFINDAN BULUNDU

41 yaşındaki İspanyol kaşif Alvaro Cerezo, uzak adaları ararken Masafumi'yi buldu ve daha sonra Japon yetkililere durumu bildirdi. Japon hükümeti yaşlı adamla uzun yıllar boyunca geri dönmesi için bir mücadele verdi.

İspanyol denizci Japon adamın adasına dönmesi için yardımcı olacağını anlatarak, “Hükümetle o kadar çok mücadele verdi ki sonunda geri döneceğini öğrendiğinde tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Doktorlar ve yerel yetkililer 3 haftalık sağlık kontrollerinin sonucunda onun geri dönmesine izin verdi. Açıkçası onun adada ölmesine karşıydılar. Onu geri götüreceğimizi söylediğimiz anda sevinçten zıpladı ve minnet gözyaşlarına boğuldu” dedi.

EVDEN DIŞARI ÇIKMADI

Adasından şehre geldiği ilk yıllarda yaşama uyum sağlayamayan Nagasaki, evinden dışarı çıkmadı ve insanlarla bir araya gelmemek için özen gösterdi. İnsanların olmadığı saatlerde dışarı çıktığında ise Nagasaki, yaratılan çevre kirliliğini büyük bir şaşkınlıkla karşılayarak sokaklarda çöp toplamayı tercih ederdi.



