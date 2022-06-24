Annesi striptiz yaptırmaya zorladı, gerçek ortaya çıktı! “Kocam bir kadın çıktı”

Endonezya’da yaşanan bir olay dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Ahnaf Arrafif ve ismi NA olarak açıklanan bir kadın yaklaşık 10 aylık evliydi. 22 yaşındaki kadın, nörolog olduğunu söyleyen kocasının cinsiyeti de dahil olmak üzere hayatına dair herkonuda yalan söylediğini fark etti. Ahnaf Arrafif’in aslında erkek olduğu NA’nın annesinin şüphelenerek damadından striptiz yapmasını istemesiyle ortaya çıktı.

BEYİN CERRAHI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Endonezya’nın Jambi şehrinde yaşanan bir olay herkesi şaşırtmayı başardı. Bir flört uygulaması aracılığıyla Ahnaf Arrafif ile tanışan kadın kısa bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Bir hafta boyunca kadının evinde kalan Arrafif ona hasta ebeveynlerinin bakımı konusunda yardım etti.

Ancak evliliklerine dört ay kala NA'nın ailesi, kızlarının yeni kocasından şüphelenmeye başladı. Arrafif, başarılı bir doktor olduğunu iddia etmesine rağmen, kendi ailesini asla tanıtmadı ve genellikle boş bir programı vardı. Aile ayrıca Arrafif’in kıyafetlerini asla çıkarmadığını ve başkaları evdeyken giysilerle yıkandığını da fark ettiler. NA, kocasının göğsündeki şişkinleri belirttiğinde ise Arrafif bunun hormonal bir sorun olduğunu dile getirerek onu evliliğe ikna etti.

ANNESİNİN ISRARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

NA'nın annesi kızının evliliğinden şüphe duyduğu için damadından ilginç bir şekilde striptiz yapmasını istedi. Arrafif ailenin ısrarı üzerine Erayani adında bir kadın olduğunu ve işi de dahil olmak üzere her şey hakkında yalan söylediğini açıkladı.

NA, Jambi Bölge Mahkemesine, annesi ilişkilerinden şüphe etmeye başlayana kadar Ahnaf'ın erkek olmadığından asla şüphelenmediğini söyledi. Birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini ifade eden kadın, kocasının genellikle ellerini kullanma konusunda ısrar ettiğini söyledi.



