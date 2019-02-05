Nagatomo'dan Kagawa'ya mesaj: Hiç şansınız yok

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, Beşiktaş'a gelen vatandaşı Shinji Kagawa'ya hoş geldin mesajı yayınladı.
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçta oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol atarak klasını gösteren Kagawa'ya "Bu güzel ülkeye hoş geldin" diyen Nagatomo uyarmaktan da geri kalmadı.
Galatasaray'la Beşiktaş'ın, ligin ikinci yarısında oynayacağı derbi mücadelesine atıfta bulunan Nagatomo, "Seni arkadaşım olarak çok seviyorum ama bize karşı hiç şansınız yok" ifadelerini kullandı.
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