Nagatomo'dan Kagawa'ya mesaj: Hiç şansınız yok

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 05.02.2019 10:48 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Japon yıldızları bir araya geldi. Shinji Kagawa için hoş geldin mesajı yayınlayan Yuto Nagatomo, Beşiktaş'la oynayacakları derbi mücadelesi önce flaş bir iddiada bulundu.

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, Beşiktaş'a gelen vatandaşı Shinji Kagawa'ya hoş geldin mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçta oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol atarak klasını gösteren Kagawa'ya "Bu güzel ülkeye hoş geldin" diyen Nagatomo uyarmaktan da geri kalmadı.

Galatasaray'la Beşiktaş'ın, ligin ikinci yarısında oynayacağı derbi mücadelesine atıfta bulunan Nagatomo, "Seni arkadaşım olarak çok seviyorum ama bize karşı hiç şansınız yok" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Beşiktaş Yuto Nagatomo Shinji Kagawa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben takımların yerinde olsam en az 5-6 tane japon oyuncu alırım..10-15 tanede alt yapıya alırım..Sezon boyunca birbirlerinin yerine oynatır yabancı sayısı kuralını aşarım hepsi birbirine benziyor bu adamların..
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