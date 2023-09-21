Navigasyondan yol tarifi alıyordu! Çöken köprüye yönlendirmekle suçladılar... Ailesi Google'a dava açtı

Philip Paxson isimli bir adam 30 Eylül 2022 tarihinde büyük kızını arkadaşının doğum günü partisine bıraktıktan sonra evine geri dönüyordu. Yolu bilmediği için Google Haritalar'ı kullanmak isteyen Paxson, uygulamanın talimatlarını yerine getirerek Hickory kentindeki bir köprünün üzerinden geçmeye çalıştı. Ancak köprü ağır hasarlıydı ve 9 yıl önce yıkıldığı belirtilmişti. 47 yaşındaki adam arabasıyla nehire düşerken boğularak hayatını kaybetti. Aile Google'ı ihmalkarlıkla suçlayarak dava etti.

"İNSAN HAYATINA SAYGI DUYULMUYOR"

Philip'in eşi Alicia Paxson, "Kızlarımız babalarının nasıl ve neden öldüğünü soruyorlar ve ben onların anlayabilecekleri kelimeleri bulamıyorum çünkü bir yetişkin olarak GPS yönlerinden ve köprüden sorumlu olanların nasıl bu şekilde hareket edebildiklerini hala anlayamıyorum. İnsan hayatına pek saygı duyulmuyor” dedi.

BÖLGE HALKI GÜNCELLEMESİNİ İSTEMİŞ

2013 yılında seldden yıkılan ve asla onarılmayan köprüye gidiş yolu boyunca hiçbir bariyer ve uyarı işareti bulunmuyordu. Davaya göre Paxon'un arabası korumasız bir kenardan takla atarak düştü. Polisler onun cesedini devrilmiş ve kısmen suya batmış arabanın içinde buldu.

Davaya göre, yerel sakinler, köprünün 2013'te çökmesinin ardından çevrimiçi haritalarını değiştirmeleri için Google ile defalarca temasa geçmişti.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

