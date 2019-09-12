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Naim Süleymanoğlu’nun kızları 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmine dava açtı

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızı Sezin ve Esin, babalarının hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin durdurulması için dava açtı.

Naim Süleymanoğlu’nun kızları 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmine dava açtı

Yapımcı Mustafa Uslu tarafından hayata geçirilen, iki yıl önce hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine, sporcunun kızlarından itiraz geldi.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Sezin ve Esin Süleymanoğlu dilekçelerinde şu iddialara yer verdi:

Geçen yıl bazı gazetelerde babamız Naim Süleymanoğlu’nun hayatının film olarak çekilip bu yılın Ekim ya da Kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendik. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmış. Filmin sinemalarda gösterilecek ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu bir bedel alacakmış. Filmin iyi iş yapması halinde bize birer daire alınacağı yönünde duyum aldık. Muharrem Süleymanoğlu, filmde kullanılmak üzere babamızın 3 madalyasını yapım şirketine vermiş. Film çekimleri halen devam etmektedir. Naim Süleymanoğlu’nun kızları olarak ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine iznimiz vardır. Film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride bizleri küçük düşürmeye yönelik bir takım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durumun şimdiden önüne geçilmesini istiyoruz.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yapımcıları Dijital Yapım Evi ve Mustafa Uslu’dan bir basın açıklaması yayınlandı. Yayınlanan basın açıklamasında;

Basında bazı mecralarda; “Naim Süleymanoğlu’nun filmine durdurma kararı” ve benzeri ifadelerle yer alan haberlerdeki beyan ve iddialarla ilgili açıklamamızı bilginize sunarız.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi ile ilgili Dijital Yapım Evi ve Muharrem Süleymanoğlu arasında bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu anlaşma iddia edildiği gibi değildir. Bu anlaşmada Muharrem Süleymanoğlu, yakında kitapçılarda yerini alacak “Kardeşim Naim: Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” isimli kitabının sinema filmi, televizyon dizisi, belgesel vs prodüksiyonlarda konu edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına muvafakat etmiş ve bu konudaki haklarını şirketimize devretmiştir.

Yapımcılığını Dijital Yapım Evi ve Mustafa Uslu’nun üstlendiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” isimli sinema filmi, Muharrem Süleymanoğlu’nun, merhum Naim Süleymanoğlu ile anılarını kitap haline getirdiği bu kitaptan ve kendisi ile yapılan röportajdan derlenen senaryo çerçevesinde çekilmektedir. Söz konusu filmde, ilgili haberlerde iddia edildiği gibi Naim Süleymanoğlu’nun hayatında gizli kalması gereken herhangi bir husustan bahsedilmemektedir. Aksine şirketimiz tarafından çekilen ve Kasım ayında vizyona girmesi planlanan filmde; Naim Süleymanoğlu’nun hayatı, çocukluğu, kazandığı başarılar, spor hayatı, Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın sesi olması ile sınırlı olarak ve kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun anıları, bilgileri çerçevesinde anlatılmakta, Naim Süleymanoğlu bu filmde verdiği mücadeleler ve kazandığı başarılarla övülmekte, yüceltilmektedir.

Merhum Naim Süleymanoğlu, kamuya mal olmuş, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli bir sporcudur. Onun hayatının, sporda kazandığı başarıların, karşılaştığı güçlüklerin ve sonunda sahip olduğu galibiyetlerin; çekilecek bir sinema filminde yer alması Süleymanoğlu’nun aziz varlığına saygı göstermek ve yüceltmek, hem de bu başarıların gelecek kuşaklara aktarılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Naim Süleymanoğlu’nun hayatının ve başarılarının övüldüğü filmde kendisinin ve kızlarının manevi değerlerinin küçük düşürülme ihtimali söz konusu değildir.

Diğer yandan ilgili haberlerde Naim Süleymanoğlu’nun 3 tane olimpiyat madalyasının Yapım şirketinde olduğu ve asıllarının filmde kullanılacağı iddia edilmişse de bu madalyaların şirketimizde bulunmadığını, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde Naim Süleymanoğlu’nun orijinal madalyalarının değil ‘replika’larının kullanılmakta olduğunu, bu sebeple söz konusu bu iddianın da doğru olmadığını belirtmek isteriz.


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