Naked Attraction yarışmasına yeni format! Ünlülere ekran önünde soyunma teklifi

Naked Attraction programı bir dönem oldukça gündem olmuş ve konuşulmuştu. Sevgili arayanların soyunduğu programda yalnızca sunucunun giyinik kalması herkesi şaşırtıyordu. Naked Attraction için Channel 4 yeni bir format hazırladı.

Bu formatın adı ise Celebrity Naked Attraction idi. Ancak format askıya alınmak zorunda kaldı. Yeni format için kanal ünlü isimlere teklif götürdü. Yapımcılar ünlüleri ekran önünde soyunmaya ikna edemeyince program rafa kalktı.

Programın yapımcıları böyle bir son beklemese de çoğu ünlü isim böyle iddialı bir yapım için adım atmadı.

NASIL BİR PROGRAM?

Programda romantik bir hikaye anlatılır ve yarışmacı, altı kişinin çıplak vücutlarını değerlendirerek randevuya çıkacağı kişiyi seçer. Yarışmacıya ilk başta altı kişinin ayakları gösterilir. Eğer güzel ayaklarınız yoksa ilk turdan elenebilirsiniz. Sonrasında yavaş yavaş yukarı bölgelere doğru çıkılır.



