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Nakit eş anlamlısı nedir? Nakit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk coğrafyası birçok kültüre ve topluluğa ev sahipliği yapmasından kaynaklı kelime haznesi çok gelişmiştir. Bu da birçok kelimenin birden fazla anlamı olmasına ön ayak olmuştur. Kelime haznesinin sürekli olarak gelişmesi de eş anlamlılık durumuna zemin hazırlar. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler anlamları aynı yazılışları farklı olan kelimelere denmektedir. Nakit kelimesi de bu kelimelerden biridir. Peki, nakit kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Nakit eş anlamlısı nedir? Nakit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nakit kelimesi günlük hayatımızda hemen hemen her yerde çok fazla kullandığımız bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime olup Türkçemize geçmiştir. Nakit kelimesi Arapçada "metal para, akçe" anlamına gelen "naḳd" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de aynı anlamda kullanılan nakit kelimesi uzun yıllardır dilimizdedir. Türk Dil Kurumuna göre nakit kelimesinin sözlük anlamı "akçe, para"dır.

Nakit kelimesinin bir diğer anlamı da kullanılması hemen mümkün olan para yani peşin paradır. Kişinin cebinde bulunan ve hemen o an karşılığında bir şey almak için kullandığı para için kullanılır. Nakit kelimesi bir ekonomik terimidir. Para devletçe bastırılan üzerinde değerli yazıların bulunduğu aracı nakit anlamı taşır. Akçe, her türlü madeni bozuk gümüş paradır.

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Nakit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamları aynı yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Günümüzde nakit eş anlamlısı kelimeler de nakit kelimesi kadar sık kullanılan kelimelerdir. Nakit kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Para
  • Likit
  • Hazır para

Para kelimesi de nakit kadar sık kullanılsa da likit ve hazır para kelimeleri ekonomi terimi olarak daha sık kullanılırlar. Nakdin eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde nakit yerine geçebilir.

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Nakdin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin hangi amaç için kullanıldığını tespit etmek için o cümlenin bütününe bakılması gerekmektedir. Bu yöntem doğrultusunda o kelimenin yerine kullanılan eş anlamlı sözcüklerin de seçileceğini görmüş oluruz. Nakit eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Kâğıt para varsa verebilir misin, şuradan bir çikolata alayım.
  • ATM'de durabilir misin para çekmem gerekiyor.
  • Şu anda yanımda bu kadar hazır para yok.
  • Peşin para alışverişlerinizde mağazadan indirim alabilirsiniz.
  • Bana acil olarak para gerekiyor, borcumu ödemem lazım ama o kadar yok.
  • Biraz yüklü bir miktarda hazır paraya ihtiyacım var.
  • Jale mağazadan aldıklarını peşin parayla ödedi.
  • Peşin parayla mı ödeyeceksiniz yoksa kartla mı?
  • Para akışı konusunda ufak bir arıza var, bugün hiç alamadık.
  • Peşin para, kredi kartından daha hızlı bir ödeme şeklidir.
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