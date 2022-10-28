Nakit eş anlamlısı nedir? Nakit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nakit kelimesi günlük hayatımızda hemen hemen her yerde çok fazla kullandığımız bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime olup Türkçemize geçmiştir. Nakit kelimesi Arapçada "metal para, akçe" anlamına gelen "naḳd" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de aynı anlamda kullanılan nakit kelimesi uzun yıllardır dilimizdedir. Türk Dil Kurumuna göre nakit kelimesinin sözlük anlamı "akçe, para"dır.

Nakit kelimesinin bir diğer anlamı da kullanılması hemen mümkün olan para yani peşin paradır. Kişinin cebinde bulunan ve hemen o an karşılığında bir şey almak için kullandığı para için kullanılır. Nakit kelimesi bir ekonomik terimidir. Para devletçe bastırılan üzerinde değerli yazıların bulunduğu aracı nakit anlamı taşır. Akçe, her türlü madeni bozuk gümüş paradır.

Nakit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamları aynı yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Günümüzde nakit eş anlamlısı kelimeler de nakit kelimesi kadar sık kullanılan kelimelerdir. Nakit kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Para

Likit

Hazır para

Para kelimesi de nakit kadar sık kullanılsa da likit ve hazır para kelimeleri ekonomi terimi olarak daha sık kullanılırlar. Nakdin eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde nakit yerine geçebilir.

Nakdin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin hangi amaç için kullanıldığını tespit etmek için o cümlenin bütününe bakılması gerekmektedir. Bu yöntem doğrultusunda o kelimenin yerine kullanılan eş anlamlı sözcüklerin de seçileceğini görmüş oluruz. Nakit eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: