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Namaz kılar gibi yaptı, ayakkabıyı alıp kaçtı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de namaz kılar gibi yapan ve ayakkabı çalan bir kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'de meydana gelen olayda, caminin girişinde namaz kılar gibi yapan bir kişi secdeye gittikten sonra oturdu ve ayakkabı çalmak için uygun zamanı kolladı. Sağa ve sola selam veren hırsız kimsenin olmadığı bir anda ayakkabılıklara yöneldi ve ayakkabı seçmeye başladı.

Gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alan hırsız kapıdan çıktıktan sonra ayakkabı ile birlikte hızlıca uzaklaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı Kayseri namaz cami hırsız

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