Namaz kılar gibi yaptı, ayakkabıyı alıp kaçtı

Kayseri'de meydana gelen olayda, caminin girişinde namaz kılar gibi yapan bir kişi secdeye gittikten sonra oturdu ve ayakkabı çalmak için uygun zamanı kolladı. Sağa ve sola selam veren hırsız kimsenin olmadığı bir anda ayakkabılıklara yöneldi ve ayakkabı seçmeye başladı.
Gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alan hırsız kapıdan çıktıktan sonra ayakkabı ile birlikte hızlıca uzaklaştı.
(İHA)
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