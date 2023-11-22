Naif nasıl yazılır? Naif mi nahif mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Naif doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak edilirken bu kelimenin anlamı ve kökeni de sıklıkla sorgulanır. Nitekim yabancı kökenli bir sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı açıklanırken bu ifadenin detaylı olarak incelenmesinde fayda vardır. Dolayısıyla naif sözcüğünün Fransızcada nasıl yazıldığı, Türkçeye ödünçlenirken ne gibi değişimlere uğradığı ve hangi anlamları ifade ettiği açıklanmalıdır. Böylece bu sözcüğün TDK tarafından onaylanan doğru kullanımı tam olarak kavranabilir.

Naif nasıl yazılır?

Türkçede yer alan yabancı kökenli sözcüklerin TDK'ye göre nasıl yazılması gerektiği sıklıkla gündeme gelen konular arasındadır. Herhangi bir kelimeyi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazmak için bu sözcüğün yapısı hakkında bilgi edinmek önem arz eder. Naif TDK'ye göre dilimize Fransızcadan geçmiştir. Bu sözcüğün Fransızcada naïf şeklinde yazıldığı söylenebilir. Ele alınan ifadenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı ise naif şeklindedir. Yani naif sözcüğünün a ve i sesleri arasında h harfi kullanılmadan yazılması gerekir. Bu bilgileri anlaşılır kılan doğru ve hatalı naif yazımı ise aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Naif (doğru kullanım)

Nahif (yanlış kullanım)

Naif mi nahif mi?

Fransızca kökenli bir sözcük olan naif Türkçede hem sıfat hem de isim görevinde kullanılabilir. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğünde 4 ayrı tanımının yer aldığı bilinir. Yine bu kaynak kapsamında yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda ise naif kelimesinin h harfi kullanılmadan yazılması gerektiği belirtilmelidir. Dolayısıyla naif doğru kullanımı mutlaka a ve i sesleri arasında h harfi olmayacak şekildedir. Naif kelimesinin TDK kapsamındaki tanımları ise şu şekilde sunulabilir: